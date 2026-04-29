Todos los destinos a elegir en los viajes para mayores de Castellón Sénior 2026-2027

El programa de viajes subvencionados para mayores Castellón Sénior, iniciativa de la Diputación a través del Patronato Provincial de Turismo, permitirá hospedarse en su edición 2026-2027 en 11 localidades distintas del territorio castellonense, ademas de las visitas diarias que se repartirán entre 51 poblaciones.

Este es el abanico de opciones que podrán elegir los beneficiarios de la iniciativa, que abrió inscripciones el pasado 24 de abril y seguirá recibiendo solicitudes hasta el próximo 8 de mayo. Las mismas pueden presentarse a través de la Sede Elestrónica del Patronato o por correo postal siguiendo las instrucciones de la página web de la Diputación.

Tres programas

Según han concretado desde la institución provincial, Castellon Sénior se divide como en años anteriores en tres programas: vacaciones en la costa, balnearios y rutas de patrimonio histórico, cultural y natural.

En detalle, como ha conocido este diario, quienes elijan el itinerario de los balnearios podrán viajar a Montanejos o la Vilavella, con un precio de 169,99 euros por plaza para una estancia de seis días y que incluye tres tratamientos diarios.

Por su parte, los beneficiarios que se inclinen por disfrutar de unos días en el litoral podrán alojarse en Vinaròs, Peñíscola, Alcossebre, Orpesa o Benicàssim. Desde allí, realizarán excursiones a puntos como Peñíscola, Vinaròs o Castelló, dependiendo del lugar escogido para su estancia. La duración, en este caso, también es de seis días y cinco noches y el precio por plaza queda fijado en 135 euros.

En el último lugar, existe la opción de realizar una ruta por el patrimonio histórico, cultural y natural, con una extensión de tres días y dos noches y un precio de 80 euros por plaza. Esta vertiente del Castellón Sénior consta de diez opciones con alojamiento en Morella, Sant Mateu, la Vilavella, Montanejos, Jérica o Cinctorres. A ello se suma una amplia variedad de visitas por toda la provincia. Unos itinerarios que comprenden, por ejemplo, Culla, Benassal, Castellfort, Zorita, Morella, Tírig y Sant Mateu. O l'Alcora, Onda, Jérica, Segorbe, Almenara, Vila-real y Burriana.

La nueva temporada 2026-2027 de Castellón Sénior contará con una inversión de 1,5 millones de euros por parte de la Diputación, lo que permitirá convocar un mínimo de 10.057 plazas. Los beneficiarios deberán superar los 55 años y la asignación se realizará priorizando la mayor edad de la persona titular de la solicitud.

El detalle de los destinos

Vacaciones en la costa (135 euros)

Vinaròs, con excursión a Peñíscola

Peñíscola, con excursión a Vinaròs

Alcossebre, con excursión a Vinaròs

Orpesa, con excursión a Castelló

Benicàssim, con excursión a Castelló

Programa de balnearios (169,99 euros)

Montanejos, con tres tratamientos diarios

La Vilavella, con tres tratamientos diarios

Rutas de patrimonio histórico, cultural y natural (80 euros)