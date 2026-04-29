La Diputación de Castellón y el CEEI impulsan el emprendimiento con la puesta en marcha de una nueva edición de Move Up!

La Diputación de Castellón y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) impulsan el emprendimiento con la puesta en marcha de una nueva edición del programa Move Up! Emprende con éxito, “un espacio donde las ideas dejan de ser ideas para empezar a ser proyectos contratados, acompañados y validados”.

Así lo ha destacado el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, quien ha puesto en valor este programa que, edición tras edición, y con 246 proyectos procedentes de 50 municipios de la provincia a sus espaldas, “demuestra que el talento en esta provincia no solo existe, sino que crece, se multiplica y se transforma”.

En este sentido, Vicente Pallarés ha apuntado que “Move Up no es una promesa, es una realidad consolidada” y ha subrayado que “detrás de cada cifra hay personas que han decidido quedarse, arriesgar y construir su futuro en nuestra tierra, en los pueblos y ciudades de Castellón”.

“No queremos que el talento se marche de nuestra provincia, queremos que encuentre aquí el respaldo necesario para crecer y Move Up representa una oportunidad real para hacerlo posible”, ha resaltado Pallarés, quien ha insistido diciendo que “si algo demuestra este programa es que el emprendimiento no entiende de tamaño de municipio, pero sí de actitud, de preparación y de acompañamiento”.

El diputado de Promoción Económica, que ha estado acompañado por el director del CEEI, Justo Vellón y el presidente de SECOT, Juan José Montoro, ha dado la bienvenida a los emprendedores y emprendedoras que van a participar en la undécima edición de Move Up y les ha animado a “aprovechar esta oportunidad con intensidad y ambición”.

El diputado de Promoción Económica ha inaugurado este miércoles el programa. / Mediterráneo

Por su parte, el director del CEEI, Justo Vellón, ha destacado la consolidación de esta iniciativa como “un modelo que funciona, que genera oportunidades reales y que acompaña a las personas emprendedoras en uno de los momentos más decisivos: el inicio”. Asimismo, ha subrayado el respaldo de la Diputación de Castellón, clave para que el programa se haya convertido en un referente en el territorio. “El emprendimiento hoy exige método, validación y acompañamiento, y eso es precisamente lo que ofrecemos desde CEEI Castellón”, ha señalado el director, quien también ha puesto en valor el talento local como motor de desarrollo económico y creación de empleo en la provincia.

En esta edición, Move Up cuenta con 20 proyectos procedentes de municipios como Benicarló, Benicàssim, Burriana, Castellón, Les Useres, Onda, Sant Mateu y Vila-real, lo que muestra el alcance provincial del programa y su capacidad para captar talento diverso. Proyectos diversos, valientes y muy diferentes entre sí, que reflejan perfectamente la realidad económica y creativa de esta provincia. Además, los proyectos seleccionados abarcan una impresionante variedad de ideas, desde tecnología aplicada a la comunicación, sobre accesibilidad digital, artes escénicas, drones e ingeniería aérea, así como biotecnología, inteligencia artificial aplicada al marketing, soluciones financieras, salud mental y bienestar, y proyectos que miran a la sostenibilidad.

Un espacio de aprendizaje

En Move Up todos los participantes trabajarán junto a mentores, expertos y profesionales para desarrollar sus proyectos. Además, por primera vez, los emprendedores desarrollarán durante el programa su Producto Mínimo Viable, un paso clave para validar sus ideas en el mercado.

Para facilitar este proceso, se incorpora una nueva figura dentro del equipo de apoyo: el mentor líder, que coordinará el trabajo junto al resto de tutores y mentores y acompañará de forma más directa el desarrollo de los proyectos.

Move Up! se estructura en tres fases que acompañan al emprendedor desde la idea inicial hasta la presentación final de su proyecto. El itinerario incluye formación especializada, sesiones de mentoring con profesionales y expertos de primer nivel, formación en soft skills y espacios de conexión con el ecosistema emprendedor.

Los proyectos que alcancen la fase final tendrán, además, la oportunidad de optar a los Premios Move Up!, con una dotación económica de 3.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres proyectos mejor valorados por el comité de evaluación.