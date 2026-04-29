La Diputación de Castellón refuerza la seguridad ante emergencias con la construcción de una nueva helisuperficie, que estará operativa durante este año 2026 y se enmarca en el plan Respon para mejorar el servicio.

La nueva infraestructura estará ubicada en Gaibiel y beneficiará a la población del Alto Palancia, mejorando los tiempos de respuesta ante emergencias sanitarias, incendios forestales, rescates u otras emergencias.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de esta nueva plataforma para seguir avanzando en la protección del territorio, insistiendo en que “en una emergencia médica, en un rescate de montaña o en un incendio forestal, cada minuto cuenta, y cada minuto que perdemos puede ser una vida”.

Por ello, “desde la Diputación de Castellón seguimos impulsando la construcción de nuevas helisuperficies que permita actuar con mayor rapidez y eficacia en cualquier punto de la provincia, especialmente en los municipios del interior”. “Nuestro compromiso es ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias a todos los castellonenses, vivan donde vivan”, ha señalado la dirigente provincial.

Próximas ubicaciones

En este sentido, Barrachina ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la Diputación de Castellón desde el inicio de la legislatura, recordando que en tres años, la institución provincial ha construido cinco helisuperficies en Zorita, Barracas, la Jana, Torás y la Torre d’en Besora, a las que se suma la de Gaibiel, actualmente en ejecución. Asimismo, Marta Barrachina ha avanzado que ya se están estudiando nuevas ubicaciones en Portell de Morella, Ares y Torrechiva.

“La seguridad es una prioridad para este equipo de gobierno provincial, y lo demostramos con hechos, impulsando infraestructuras que salvan vidas y que refuerzan la atención en toda la provincia”, ha apuntado la máxima representante de la institución provincial, quien ha subrayado que “cada helisuperficie que construimos nos permite mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y darles mayor seguridad”.

Estas instalaciones son estratégicas para mejorar la respuesta a las emergencias en los pueblos de montaña y en las zonas más inaccesibles, y gracias a ello se recortan tiempos de asistencia sanitaria y tiempos también en la actuación de bomberos ante incendios forestales. Infraestructuras que, tal y como ha indicado la dirigente provincial, “pueden ser la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar”.

Al respecto, la presidenta de la Diputación de Castellón ha asegurado que “desde el gobierno provincial seguiremos trabajando para garantizar a los castellonenses una atención adecuada y unos servicios de calidad, vivan donde vivan, asegurando que ante cualquier emergencia puedan contar con una respuesta rápida”. Asimismo, la dirigente provincial ha destacado la importancia de blindar a los bomberos “con los recursos necesarios para atender a la ciudadanía con todas las garantías”.

Más medios para bomberos

En este sentido, la máxima representante de la institución ha hecho hincapié en la inversión realizada en el Consorcio Provincial de Bomberos para dotar a los bomberos de las herramientas necesarias para desempeñar su labor con la mayor seguridad posible. “Desde el primer día nos marcamos como objetivo dotar a nuestros bomberos de los mejores medios posibles y, en estos tres años, hemos avanzado de forma decidida”, ha apuntado Barrachina.

Según ha apuntado, en los últimos tres años, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado una inversión en medios materiales y equipamiento de cerca de 6 millones de euros. Además, la Diputación de Castellón ha invertido más de 4,4 millones de euros en vehículos y maquinaria, y más de 1,2 millones de euros en equipación técnica.

Asimismo, se han incorporado medios especiales y logísticos como la embarcación de rescate y salvamento más potente de la Comunitat Valenciana, de 10,80 metros de eslora, y una carpa de Protección Civil para apoyar al Lugar de Mando Avanzado. “Dos piezas clave en cualquier emergencia grave”, ha asegurado el diputado del Consorcio Provincial, David Vicente.

Y es que, como ha incidido el diputado provincial, “desde que se inició la legislatura, el gobierno provincial se ha marcado el compromiso de dotar a los bomberos del Consorcio Provincial de los mejores medios posibles, siendo una prioridad su seguridad. Ello se está consiguiendo con más personal, más vehículos, mejores instalaciones y una atención más rápida y eficaz”.

A la inversión en medios materiales, equipamientos y vehículos, se suma la mayor incorporación de personal al consorcio de la historia. En estos años, se han incorporado 60 nuevos bomberos que ya están trabajando, y 20 más que se están formando para su futura incorporación.

Asimismo, David Vicente ha destacado la puesta en marcha de nuevas brigadas forestales (BRAF), la creación de un servicio propio de asistencia médica urgente, además de hacer realidad una demanda de hace décadas: el nuevo parque de bomberos de Oropesa del Mar, el cual ya está en proceso de licitación y cuyas obras se realizarán entre el 2026 y 2029.

“Estamos cumpliendo con la palabra dada y seguiremos con nuestro compromiso de dotar a los bomberos del Consorcio Provincial de los mejores medios posibles, siendo una prioridad su seguridad. Ello se está consiguiendo con más personal, más vehículos, mejores instalaciones y una atención más rápida y eficaz”, ha concluido el diputado provincial.