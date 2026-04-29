Eva Alcón: "La igualdad multiplica el potencial de la universidad"

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, reivindicó el papel esencial de la educación superior como pilar de progreso y cohesión social durante su discurso tras recibir el galardón Mujer del Mediterráneo, concedido por el Periódico Mediterráneo. En una intervención marcada por la emoción y el compromiso, Alcón subrayó que este reconocimiento trasciende lo personal y representa «una voz colectiva» en defensa de la universidad pública y de los valores democráticos.

La rectora expresó su gratitud por ser merecedora de este premio y recordó a las mujeres que la precedieron en este reconocimiento (Cristina Botella, Dolores Corella, Lola Guillamón, Mª Emilia Adán, Rosalía Torrent y Sara Sorribes), destacando su contribución en ámbitos como la investigación, la empresa, el derecho, el arte o el deporte. Asimismo, trasladó una felicitación especial a Guillamón por su reciente distinción con la medalla de oro de las Cámaras de Comercio de España.

Entrega del VII Premio Mujer del Mediterráneo a Eva Alcón /

Motor fundamental

Durante su intervención, Alcón insistió en que la universidad pública constituye un motor fundamental de transformación social, una convicción que ha guiado sus más de tres décadas de trayectoria académica como docente, investigadora y gestora. Además, defendió la institución como un bien común al servicio del progreso y el bienestar, y advirtió de la necesidad de «renovar diariamente» ese compromiso para mantener la confianza de la sociedad.

En un contexto en el que, según señaló, se cuestionan tanto el modelo de convivencia como el valor de la ciencia, la rectora reivindicó la universidad como espacio de conocimiento, pensamiento crítico y principios humanísticos. En este sentido, defendió su papel como generadora de una ciudadanía comprometida y como garantía de un futuro mejor.

Alcón también puso el acento en la importancia de la igualdad, asegurando que la perspectiva de género multiplica el potencial de la universidad. Defendió que la igualdad no es un objetivo puntual, sino «un proceso continuo que exige constancia y compromiso colectivo». En palabras suyas, «el talento que suma y no excluye es el que verdaderamente transforma la sociedad».

Eva Alcón durante su discurso. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La rectora repasó además la evolución reciente de la Universitat Jaume I, destacando la renovación de su oferta académica, los avances en investigación, el impulso a la innovación y su posicionamiento en Europa y América Latina. Paralelamente, incidió en el desarrollo de un modelo universitario «más igualitario, sostenible y comprometido con los valores sociales».

En el ámbito del liderazgo, Alcón afirmó que este no consiste en ocupar cargos, sino en «abrir caminos». También reivindicó la educación como la base de cualquier progreso, subrayando que ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente sin garantizar una formación basada en la igualdad, la no discriminación y el pensamiento crítico. Asimismo, defendió la universidad como un espacio accesible, donde el talento y la capacidad sean los únicos límites. Para la rectora, la formación representa la mejor garantía de independencia, tanto en el plano intelectual como en el económico y vital.

Un premio compartido

En la parte final de su discurso, Alcón quiso compartir el premio con toda la comunidad universitaria y con las instituciones, organizaciones y personas que trabajan «por una sociedad más justa». Y, en este sentido, reconoció el papel del personal docente e investigador, del estudiantado, de las estructuras de igualdad y de los medios de comunicación en la construcción de la ciudadanía.

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Finalmente, la rectora de la UJI concluyó señalando que este reconocimiento debe servir «como impulso para las nuevas generaciones» y como herramienta para «seguir construyendo referentes y ampliando oportunidades». «Las sociedades que progresan son aquellas que saben aprovechar todo su talento, sin dejar a nadie fuera», afirmó Alcón, muy agradecida por el galardón recibido.