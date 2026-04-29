Eva Alcón suma el Premio Mujer del Mediterráneo a su exitosa trayectoria

Más de 150 invitados se dieron cita en la VII edición de la entrega del Premio Mujer del Mediterráneo para rendir homenaje a la galardonada de esta edición, la rectora de la UJI, Eva Alcón.

La cita, celebrada en el Salón Moll de Costa del Grau, reunió a representantes institucionales, de la Universitat Jaume I, empresarios y allegados, que quisieron acompañar a la protagonista de una de las jornadas más especiales para el diario de Castellón.

El acto, conducido por la redactora jefa de Mediterráneo, Eva Colom, comenzó con la intervención de la directora comercial del rotativo, Cristina Pastor, quien destacó el objetivo de este galardón, que no es otro que «reconocer, visibilizar y poner en valor el talento, el esfuerzo y la trayectoria de mujeres que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de Castellón», puesto que como señaló: «el progreso de nuestra sociedad pasa, necesariamente, por el reconocimiento del papel de la mujer en todos los ámbitos».

Elogios a su figura

Y esa distinción quedó plasmada en las intervenciones realizadas por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien destacó de Álcón la capacidad de liderazgo y el compromiso con la sociedad, así como su contribución a la estrecha relación del Ayuntamiento con la UJI; y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien dedicó una emotiva laudatio a su homóloga castellonense. Ella destacó tanto sus cualidades académicas y compromiso con la universidad, la investigación y el conocimiento, que han marcado la trayectoria de Alcón, y sus valores personales, que la rectora ha plasmado en su labor diaria y en su destacada contribución al mundo académico y la sociedad en general.

Discurso de la rectora de Alicante, Amparo Navarro. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El acto, patrocinado por Huhtamaki, Simetría, Cajamar y el Ayuntamiento de Castelló, finalizó con la entrega de la estatuilla conmemorativa a Eva Alcón, quien ofreció un discurso a los asistentes en el que reivindicó el papel esencial de la educación superior como pilar de progreso y cohesión social, y abogó por la construcción de referentes como impulso para las nuevas generaciones.

A continuación, los asistentes disfrutaron de un ágape.