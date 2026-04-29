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La Generalitat plantea cursos obligatorios para reforzar la seguridad de los castillos hinchables

Emergencias estudia una formación específica para instaladores, responsables de atracciones y policías locales, además de un “DNI” propio para cada hinchable y revisiones anuales obligatorias

Tres grandes castillos hinchables presidían la instalación infantil que Burriana trasladó hasta Albal.

Tres grandes castillos hinchables presidían la instalación infantil que Burriana trasladó hasta Albal. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Castillos hinchables, seguridad infantil, Comunitat Valenciana, instalaciones hinchables, cursos formativos, fiestas populares y normativa de atracciones. La Conselleria de Emergencias e Interior ha analizado con responsables del sector la puesta en marcha de cursos formativos específicos para instaladores y responsables de elementos hinchables con el objetivo de reforzar la seguridad en el montaje, uso y desmontaje de estas atracciones, habituales en celebraciones privadas, fiestas municipales y eventos públicos.

La medida se ha abordado en la última reunión del grupo de trabajo impulsado por la Generalitat para mejorar la normativa y la seguridad de las instalaciones de hinchables. El encuentro ha estado presidido por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y ha contado con la participación de responsables autonómicos, representantes del sector y colegios profesionales.

Más seguridad en espacios públicos y privados

Valderrama ha destacado que el grupo de trabajo “avanza en consensuar medidas que refuercen la seguridad en el montaje, uso y desmontaje de hinchables en todo tipo de espacios, tanto públicos como privados”.

La iniciativa busca ordenar y mejorar las condiciones de funcionamiento de unas atracciones especialmente vinculadas al público infantil y muy presentes en celebraciones familiares, actividades escolares, fiestas patronales, eventos municipales y programaciones organizadas por comisiones de fiestas.

En la reunión han participado, junto al conseller, el director general de Interior, Vicente Huet; el director general de Industria, Roberto Anchel; representantes de la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH) y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI).

Cursos para instaladores y policías locales

Una de las principales medidas sobre la mesa es la creación de cursos formativos específicos para instaladores y responsables de estas atracciones. Según ha explicado Valderrama, esta formación podría ser impartida por la AEJH a partir de un programa acordado con la Conselleria de Emergencias.

La Generalitat también estudia diseñar una formación específica para policías locales, ya que los ayuntamientos tienen competencias sobre este tipo de instalaciones. En esta línea, ya se han impartido charlas informativas en Ondara y Vila-real.

La formación permitiría reforzar los conocimientos sobre montaje, desmontaje, condiciones de uso, revisión de materiales, medidas preventivas y control de riesgos durante la celebración de eventos con hinchables.

No es lo mismo una fiesta privada que un evento municipal

Otro de los aspectos analizados por el grupo de trabajo es la necesidad de diferenciar los eventos según su tamaño o características. El conseller ha señalado que “no es equiparable una celebración privada con un evento organizado por un ayuntamiento o comisión de fiestas”.

Esta distinción podría ser clave para adaptar los requisitos de seguridad a cada caso, en función del número de asistentes, el tipo de recinto, la responsabilidad organizativa y las condiciones en las que se instala la atracción.

Un “DNI” propio para cada hinchable

Entre las medidas estudiadas también figura la incorporación a la normativa de una certificación específica para los hinchables, de forma que cada instalación disponga de una especie de “DNI propio” o libro de fabricación.

Además, se plantea que los hinchables cuenten con una certificación de revisión anual obligatoria, con el objetivo de garantizar que las atracciones se encuentran en condiciones adecuadas antes de su uso.

Esta medida permitiría mejorar el control sobre el estado de los materiales, la trazabilidad de cada instalación y las revisiones técnicas necesarias para reducir riesgos.

Anclajes y viento, otro punto clave

El grupo de trabajo también ha analizado la necesidad de revisar los sistemas de anclaje y de contar con un catálogo claro y definido de posibles lugares de amarre. El objetivo es asegurar la sujeción de los hinchables con independencia de las condiciones del viento.

La estabilidad de estas instalaciones es uno de los aspectos centrales en materia de seguridad, especialmente cuando se colocan en espacios abiertos o en eventos con gran afluencia de público.

Un nuevo marco normativo consensuado

Valderrama ha subrayado que todas estas medidas “se irán perfilando” y que la Conselleria seguirá trabajando con todos los agentes implicados para “sumar ideas y esfuerzos” en torno a un objetivo común: velar por el adecuado funcionamiento de las atracciones y la seguridad de las personas.

Noticias relacionadas y más

El conseller también ha destacado la colaboración y las aportaciones de la AEJH y el COGITI, en sintonía con la propuesta de la Generalitat de consensuar un nuevo marco normativo que garantice más seguridad y una mayor protección de la ciudadanía y de los niños, principales usuarios de este tipo de instalaciones.

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