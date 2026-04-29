El Gobierno abre la puerta a presionar a Europa para que ponga límites a la naranja de Sudáfrica

Las naranjas y mandarinas que llegan de Sudáfrica suponen un importante quebradero de cabeza para la citricultura de Castellón. Y cada año el problema va a más. Un ejemplo es lo que sucedió el pasado mes de octubre, cuando la presencia de mandarinas de Sudáfrica en prácticamente todos los supermercados españoles y del resto de la Unión Europea (UE) ralentizó el inicio de la temporada de la clemenules, la variedad reina de la provincia. Los agricultores llevan años reclamando medidas que frenen la entrada de fruta de ese país y ahora podrían estar más cerca de conseguirlo.

La Unió Llauradora ha mantenido este miércoles en Madrid una reunión con responsables de la Subdirección General de Defensa Comercial y Política Arancelaria del Ministerio de Economía para solicitar el inicio de forma inmediata de las gestiones ante la Comisión Europea (CE) para activar los mecanismos de salvaguardia previstos en el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países del África Austral (UE–SADC), ante el impacto creciente de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica sobre el sector productor europeo.

Durante el encuentro, en el que por parte de la Unió ha participado su secretario general, Carles Peris, la organización agraria ha expuesto un análisis técnico detallado que evidencia un incremento sustancial de las importaciones desde la entrada en vigor del acuerdo en 2016, con un aumento del 83% en el volumen total de cítricos y superior al 300% en el caso de pequeños cítricos como mandarinas y clementinas.

Carles Peris, este miércoles, frente a la sede del Ministerio de Economía. / Mediterráneo

La organización ha puesto el acento no solo en el volumen, sino en la concentración de estas importaciones en el inicio de la campaña europea (septiembre–noviembre), un periodo clave en el que se fijan los precios en origen y se determina la rentabilidad de toda la campaña. “No es solo cuánto entra, sino cuándo entra, y lo hace justo en el momento más sensible para nuestros productores”, han señalado Peris.

Durante el encuentro, y según el máximo responsable de la Unió , los responsables del Ministerio han trasladado su disposición a trabajar en el documento para analizar si en un futuro pueden presentarlo, como Estado miembro de la CE, para reintroducir medidas arancelarias o cupos máximos o cláusulas de salvaguarda. "Desde Economía nos han trasladado que, en principio, no ven factible una cláusula de salvaguarda para la naranja porque el crecimiento de las importaciones es muy lineal, pero sí lo ven de forma muy clara en mandarinas y clementinas", explica Peris que añade que dichas cláusulas se aplicarían durante los meses de septiembre y octubre. "Se trata de los dos meses en los que la llegada de fruta de Sudáfrica nos hace más daño", añade.

Precios a la baja, falta de relevo...

En el documento que ha presentado la Unió al Ministerio, la organización agraria advierte las importaciones desde Sudáfrica están provocando efectos como un deterioro estructural del sector citrícola, con reducción significativa de las variedades tempranas, presión a la baja sobre los precios, pérdida de capacidad negociadora y dificultades para el relevo generacional en el campo.

Ante este escenario, la Unió ha insistido en que concurren las condiciones previstas en el artículo 34 del Acuerdo UE–SADC para activar la cláusula de salvaguardia, al existir una perturbación del mercado y una amenaza clara de daño para el sector productor europeo. Por ello, ha solicitado al Ministerio que impulse dos actuaciones concretas ante las instituciones europeas la activación de un mecanismo de vigilancia reforzada en el periodo sensible de campaña y la apertura de una investigación formal sobre el impacto del acuerdo en el sector citrícola.

“La propia normativa europea contempla estos instrumentos para corregir desequilibrios. No estamos pidiendo ninguna excepcionalidad, sino que se utilicen los mecanismos previstos”, ha subrayado Peris. La organización también ha incidido en la necesidad de tener en cuenta el efecto acumulativo de otros acuerdos comerciales con terceros países, que están intensificando la presión sobre el calendario productivo europeo y reduciendo progresivamente la ventana comercial del sector.