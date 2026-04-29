El Hospital Provincial de Castellón refuerza su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha reforzado su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia, de manera que se eleva a 20 el número de profesionales de esta especialidad con la finalidad de dar la mejor respuesta asistencial a los pacientes que requieren tratamientos oncológicos de radioterapia.

De hecho, desde que hace algo más de un mes se incorporaron los nuevos profesionales, se ha incrementado en un 20% el número de tratamientos de radioterapia realizados y todos los pacientes que lo requieren están siendo tratados.

El Hospital Provincial de Castellón es centro de referencia de la provincia de Castellón en tratamiento oncológico, y su servicio de radioterapia está equipado con tres aceleradores lineales de última generación, capaces de administrar tratamientos de alta precisión que permiten actuar directamente sobre los tumores y minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes.

110 pacientes al día

El aumento de personal técnico especializado ha permitido la implantación de un nuevo turno asistencial vespertino en los aceleradores, lo que se traduce en la atención diaria de alrededor de 110 pacientes distribuidos en tres turnos de mañana y dos de tarde.

Así, se ha conseguido optimizar los tiempos de atención, aumentar el número de tratamientos diarios e incrementar la capacidad de respuesta ante la demanda asistencial hasta el punto de que, en estos momentos, no hay lista de espera para recibir tratamiento radioterápico.

Nuevo sistema de radioterapia guiada

El centro, además, ha incorporado un sistema de radioterapia guiada por superficie que permite monitorizar en tiempo real la posición del paciente durante la administración del tratamiento. Esta tecnología avanzada incrementa la precisión de los tratamientos y refuerza la seguridad clínica.

Según ha subrayado el jefe del servicio de Radioterapia, Carlos Ferrer, “uno de los aspectos más destacados de esta innovación es la reducción del uso de tatuajes permanentes, tradicionalmente empleados para la localización del tratamiento”.

Tratamientos menos invasivos

La nueva técnica, ha explicado Ferrer, “permite avanzar hacia tratamientos menos invasivos, mejorando la experiencia del paciente y reduciendo el impacto estético y emocional asociado a estos procedimientos”.