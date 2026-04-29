Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva droga CastellónEnsayo del eclipse solarDesprendimiento Casino AntiguoObras CastaliaRestaurante aeroclubCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

El Hospital Provincial de Castellón refuerza su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia

El Hospital incorpora el tercer turno vespertino en los aceleradores y atiende a 110 personas al día

Personal técnico acelerador Hospital Provincial de Castellón.

Personal técnico acelerador Hospital Provincial de Castellón.

Ramón Pérez

Castellón

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha reforzado su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia, de manera que se eleva a 20 el número de profesionales de esta especialidad con la finalidad de dar la mejor respuesta asistencial a los pacientes que requieren tratamientos oncológicos de radioterapia.

De hecho, desde que hace algo más de un mes se incorporaron los nuevos profesionales, se ha incrementado en un 20% el número de tratamientos de radioterapia realizados y todos los pacientes que lo requieren están siendo tratados.

El Hospital Provincial de Castellón es centro de referencia de la provincia de Castellón en tratamiento oncológico, y su servicio de radioterapia está equipado con tres aceleradores lineales de última generación, capaces de administrar tratamientos de alta precisión que permiten actuar directamente sobre los tumores y minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes.

110 pacientes al día

El aumento de personal técnico especializado ha permitido la implantación de un nuevo turno asistencial vespertino en los aceleradores, lo que se traduce en la atención diaria de alrededor de 110 pacientes distribuidos en tres turnos de mañana y dos de tarde.

Así, se ha conseguido optimizar los tiempos de atención, aumentar el número de tratamientos diarios e incrementar la capacidad de respuesta ante la demanda asistencial hasta el punto de que, en estos momentos, no hay lista de espera para recibir tratamiento radioterápico.

Nuevo sistema de radioterapia guiada

El centro, además, ha incorporado un sistema de radioterapia guiada por superficie que permite monitorizar en tiempo real la posición del paciente durante la administración del tratamiento. Esta tecnología avanzada incrementa la precisión de los tratamientos y refuerza la seguridad clínica.

Según ha subrayado el jefe del servicio de Radioterapia, Carlos Ferrer, “uno de los aspectos más destacados de esta innovación es la reducción del uso de tatuajes permanentes, tradicionalmente empleados para la localización del tratamiento”.

Noticias relacionadas y más

Tratamientos menos invasivos

La nueva técnica, ha explicado Ferrer, “permite avanzar hacia tratamientos menos invasivos, mejorando la experiencia del paciente y reduciendo el impacto estético y emocional asociado a estos procedimientos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
  2. Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
  3. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  4. La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
  5. La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
  6. ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
  7. Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo
  8. Europa planea un megacable eléctrico submarino que unirá Castellón con el norte de Italia

El Hospital Provincial de Castellón refuerza su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia

El Hospital Provincial de Castellón refuerza su plantilla con la incorporación de cinco nuevos técnicos especialistas en radioterapia

Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en los comedores escolares de Castellón

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"

Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía

Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía

Inclusión real: Lo que aprendemos de Adrián, Carlos y Ana en sus puestos de trabajo

Inclusión real: Lo que aprendemos de Adrián, Carlos y Ana en sus puestos de trabajo

De dudas sobre los convenios a carreteras: peticiones de los alcaldes en la cumbre de la Diputación de Castellón

De dudas sobre los convenios a carreteras: peticiones de los alcaldes en la cumbre de la Diputación de Castellón
Tracking Pixel Contents