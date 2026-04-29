Esta es la nota que le pone un influencer a la ciudad de Castelló: "Lo siento muchísimo"

El creador de contenido Jordi O'Riordan está visitando las 50 provincias españolas, haciendo un ranking para averiguar cuál es la mejor de todas. La primera parada del youtuber fue la ciudad de Castelló.

Para poder ponerle una nota a las ciudades, utiliza 5 criterios: Belleza, ambiente, comida, accesibilidad e historia y patrimonio. Empieza el video comentando que es su primera vez en la ciudad, comentando que a primera vista, no le terminaba de convencer.

O'Riordan hace una búsqueda en Google que le ayuda con lugares que puede visitar en la ciudad. Empieza el tour en el Parque Ribalta y la Plaza Mayor, y tras visitar la ciudad en 2 horas, pone una nota de 3 sobre 10 en cuanto al patrimonio, alagando que "hay muy poco que ver en la ciudad".

El Parque Ribalta, donde ocurrió esta presunta agresión sexual. / Gabriel Utiel

En cuanto a la accesibilidad, pone un 7 de nota, donde destaca la facilidad que ha tenido para aparcar, y que al ser una ciudad pequeña, es muy fácil poder visitarla al completo en un día.

Para la comida, aclara que no ha podido comer comida típica ya que estaban todos los lugares ocupados, pero para el postre opta por tomarse un cremaet, en el Bar 'El cremaet', donde destaca del local una máquina experta "carajillera", halagando que le ha sumado muchos puntos, poniendo un 7 en la comida.

Imagen de la elaboración de un carajillo 'made in' Castellón. / Mediterráneo

En cuanto al ambiente, comenta que hay mucho estudiante en nuestra ciudad, y gente muy maja, poniendo también de nota un 6.

Jordi comenta que "Castellón tiene rincones bonitos, pero hay que buscarlos", comentando también que la mayoría de la ciudad no es bonita, y poniendo un 4 de nota en cuanto a belleza: "Lo siento muchísimo", concluye.

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Finalmente la nota media que le pone a Castellón de la Plana es un 5'4, situandola actualmente en la parte más baja del ranking de Capitales de Provicia españolas.