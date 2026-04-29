Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía

Hay actuaciones relacionadas con las obras del corredor mediterráneo que aún están por adjudicar. Una de ellas acaba de ser licitada por la empresa pública Adif Alta Velocidad, y tiene como escenario el tramo entre Castelló y Tarragona. La contratación consiste en el suministro de aparatos de vía para proceder al principal cambio de esta parte del corredor: la modificación de las vías desde el ancho ibérico al ancho internacional.

La medida tiene un presupuesto previsto de 2,04 millones de euros, impuestos incluidos, y un periodo de ejecución de 10 meses a partir de la formalización del contrato. Las empresas interesadas en participar en la licitación tienen de plazo hasta el 25 de mayo.

Nuevo contrato para el cambio de ancho

Según detalla la documentación de Adif, este material tiene que posibilitar la correcta adecuación de las vías, que pasarán de tener una separación entre carriles de 1.668 milímetros a 1.435. "El adjudicatario proporcionará documentación que describa los aparatos a suministrar y acreditaciones necesarias de los proveedores básicos de la materia prima necesaria para la fabricación del producto objeto de suministro. Todos los aparatos suministrados deben ser interoperables, cumpliendo los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación" de la obra, explica.

Además, la justificación del contrato incide en las diferentes estrategias seguidas en los últimos tiempos para modernizar la infraestructura. Algo que Castellón ha sufrido de lleno. Una de ellas "ha sido montar la vía de ancho ibérico con material ferroviario polivalente, con el objetivo de que en un momento dado se cambie el ancho de la línea permitiendo a los trenes de ancho estándar circular por esa línea". Así se ha hecho en el trazado Castelló-València, con unas obras del denominado tercer hilo que duran más de 12 años, y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, garantizó hace escasos días que acabarán en este 2026.

Dos estrategias distintas en la provincia

En cambio, en la mitad norte de la provincia se ha tomado una opción radicalmente distinta. "Contemplan un cambio de ancho de vía total para permitir que los trenes de ancho estándar circulen en ese tramo, de tal manera que conecten Valencia con Cataluña y la frontera francesa", detallan. Esta obra también implica una elevada complejidad. Muestra de ello es el reciente anuncio de que se retrasará unos meses. Entre noviembre y abril de 2027 iba a ejecutarse un corte total de la circulación, para posibilitar este estrechamiento de las vías, pero esta medida se ha aplazado de modo que no empezará hasta abril de 2027. Durante los cinco meses que dure esta actuación, el transporte ferroviario se deberá sustituir por autobuses. Como muy pronto, la renovación del Corredor en esta parte no estará finalizada hasta finales de ese mismo año, si no hay nuevos retrasos.

También sigue cortada la Sagunt-Teruel

De manera paralela, la vía de tren que discurre por la comarca del Alto Palancia, la Sagunt-Teruel, seguirá interrumpida hasta el próximo otoño, debido a las consecuencias de los últimos fenómenos meteorológicos, que han provocado deslizamientos en algunas partes. La conexión está sin servicio por obras desde febrero de 2025.