Los perros guía serán clave en evacuaciones y rescates en la Comunitat Valenciana gracias a una nueva colaboración

La Conselleria de Emergencias e Interior ha iniciado una línea de colaboración con la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana (AsPeGuiCV) para reforzar la atención específica a personas con discapacidad visual en evacuaciones y operaciones de búsqueda y rescate.

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión que ha mantenido en la sede del Consell en Castellón el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, con el presidente de AsPeGuiCV, Vicente Galiana.

El titular de Emergencias ha explicado que la asociación participará en el diseño de futuras actividades formativas dirigidas al personal de las unidades caninas de búsqueda y rescate. El objetivo es aprovechar su experiencia en el trabajo con perros guía y en la interacción con personas ciegas para incorporarla a la formación especializada que imparte el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.

Asesoramiento

Además, la entidad aportará sus conocimientos técnicos y su bagaje práctico para prestar asesoramiento en la elaboración de materiales y consejos dirigidos específicamente a personas con discapacidad visual sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo. También colaborará en campañas de sensibilización destinadas al conjunto de la ciudadanía.

“Este trabajo conjunto pretende no solo reforzar la respuesta operativa de los servicios de emergencia, sino también ofrecer herramientas, protocolos claros y una atención adaptada a las necesidades reales del colectivo”, ha asegurado el conseller.

Juan Carlos Valderrama ha incidido en que el objetivo es “fortalecer un modelo de protección civil inclusivo, accesible y equitativo, en el que la seguridad de todas las personas esté garantizada sin excepción”.

"Aliado estratégico"

El responsable de Emergencias ha destacado también el papel que desempeña el movimiento asociativo como “aliado estratégico” de la administración pública, ya que su colaboración “es imprescindible para construir un sistema de protección civil más humano y accesible”.

El conseller también ha reivindicado, coincidiendo con la celebración este miércoles del Día Internacional del Perro Guía, la importancia que tienen estos animales para garantizar la autonomía y seguridad de las personas con discapacidad visual.

En el encuentro también han estado presentes el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Andrés Balfagó, y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.