Incendio en la planta: todos los vertederos de la Comunitat recibirán residuos de la Plana hasta que se recupere Reciplasa

El incendio en la planta de tratamiento de residuos de Reciplasa, en Onda, supone un reto de grandes proporciones para los responsables públicos. Las llamas han afectado a unas instalaciones que prestan servicio a la zona más poblada de Castellón, con 46 municipios y unos 396.000 habitantes. Desde el primer momento los contenedores de basuras se han recogido con normalidad, de modo que no se percibe a pie de calle que Reciplasa ha dejado de funcionar de repente.

Para garantizar que el tratamiento se mantenga sin incidencias se ha activado un primer plan, mediante el cual las basuras de la Plana, con unas 450 toneladas al día y unas 150.000 al año, se reparten entre el resto de vertederos. "Durante estos días, todas las instalaciones de la Comunitat Valenciana están recibiendo residuos en mayor o menor medida mientras se sigue trabajando la fórmula para la redistribución más allá del mes de mayo", mencionan desde Reciplasa y la Generalitat.

Reunión del conseller con los consorcios de residuos para trazar el funcionamiento de Reciplasa tras el incendio. / Mediterráneo

Plan de contingencia tras el incendio

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, han mantenido una reunión con representantes de los diferentes consorcios con el objetivo de coordinar las medidas extraordinarias necesarias y reorganizar la gestión de los residuos. Una reorganización que califican "de emergencia" y que ha permitido redistribuir las cargas de trabajo entre las diferentes plantas.

Martínez Mus ha señalado que, gracias a la coordinación, "el servicio ha estado garantizado desde el primer momento, de manera que los ciudadanos pueden seguir depositando sus residuos en los contenedores habituales, que son recogidos con normalidad y reciben el tratamiento adecuado". En el encuentro se puso de manifiesto que el plan de contingencia "está funcionando".

Coordinación entre consorcios y Generalitat

Asimismo, el conseller ha agradecido "la colaboración y solidaridad del resto de instalaciones, que están ofreciendo su capacidad disponible para asumir este volumen adicional", y ha remarcado que durante los próximos días se seguirá trabajando con los consorcios y, en especial, con Reciplasa para garantizar que se mantiene una correcta gestión de los desechos pese al suceso.

El incendio fue declarado el domingo por la tarde, y no quedó controlado hasta las 8.00 horas del martes. En estos momentos no se puede calcular durante cuánto tiempo durará la situación de provisionalidad. Además, en el último consejo de administración de Reciplasa se puso de manifiesto la necesidad de acelerar los proyectos previstos para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos.