El puerto de Castellón se desmarca del sistema portuario español con un crecimiento en tráficos del 4,2% en el primer trimestre

La Autoridad Portuaria de Castellón cierra el primer trimestre de 2026 con un balance netamente positivo y crece en tráfico de mercancías un 4,2%, alcanzando un acumulado de 4.609.562 toneladas, frente al descenso generalizado del conjunto de puertos españoles del 1,3% de media.

Los resultados, destacan desde el recinto, resultan especialmente significativos en el segmento de la mercancía general, donde el puerto de Castellón ha experimentado un crecimiento del 65,2%, frente a la caída del 2% registrada de media en el resto de los puertos españoles. Este repunte está vinculado al tráfico de mercancía en contenedor, que mejora un 61,4% (lo que contrasta con el descenso del 1,5% del sistema), y supone un aumento en el número de TEUs movilizados, de un 66,5%.

"La hoja de ruta está dando sus frutos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado estos datos como "la confirmación de que la hoja de ruta estratégica del puerto está dando sus frutos". Según el presidente, “estas cifras no son casuales y evidencian el éxito de nuestra apuesta decidida por la diversificación y la captación de nuevas líneas navieras”. Ha añadido que “estos datos demuestran que somos una infraestructura ágil, eficiente y preparada para liderar el tráfico de mercancía general en nuestro hinterland”.

En estos datos de crecimiento, según inciden, también juega un papel fundamental la estrategia comercial impulsada por la Autoridad Portuaria de Castellón, con misiones comerciales lideradas junto con la comunidad portuaria a los principales mercados del puerto de Castellón. De hecho, la Autoridad Portuaria tiene para este 2026 un calendario cerrado con cerca de medio centenar de ferias, congresos y jornadas vinculadas a diferentes sectores como el turístico, eólico, agroalimentario o cerámico. En esta amplia y variada programación destacan eventos de transporte y logística, así como de tecnología e innovación o derecho portuario.

Rubén Ibáñez ha señalado que este año “emprendemos nuevas misiones comerciales, retomamos otras que iniciamos el año pasado y que han sido muy positivas para el puerto de Castellón, como son las de Marruecos o Argelia, donde fuimos la primera administración en ir tras el desbloqueo comercial, y volvemos a apostar por el sector cruceros por su potencial para el desarrollo económico de la provincia”.