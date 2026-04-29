Mercado inmobiliario
El precio del alquiler "expulsa" a los autónomos del centro: hasta 1.600 € por un local de 80 metros cuadrados en Castellón
Advierten del repunte de costes que soportan los comerciantes de la provincia
La escalada del precio del alquiler "expulsa" a los autónomos del centro urbano de las ciudades y dispara los costes del pequeño comercio, cuya sangría de cierres continúa imparable mientras se pagan en la provincia de Castellón 1.600 euros al mes por un local de apenas 80 metros cuadrados.
Así lo ha denunciado este miércoles la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ha elaborado un informe que concluye que el mercado de los locales comerciales se encuentra fuertemente tensionado en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con incrementos acumulados de entre el 25% y el 35% en los últimos cinco años (2020-2025).
En detalle, en la capital de la Plana se paga mensualmente entre 900 y 1.600 euros por un local tipo de 80 metros cuadrados en las principales calles comerciales. Si se abre la mirada a nivel autonómico, en València las rentas alcanzan para un local tipo entre 1.200 y 2.200 euros al mes; en Alicante: entre 1.100 y 2.000 euros al mes; en Elx: entre 900 y 1.500 euros al mes; y en Benidorm: entre 1.200 y 2.300 euros al mes.
Hasta el 45% de los costes
Según el estudio, el alquiler del local comercial supone entre el 35% y el 45% de los costes directos de un pequeño negocio en la Comunitat, consolidándose como el principal factor de presión económica sobre el comercio de proximidad.
El informe destaca que una parte significativa de los autónomos con negocio tiene, además, que hacer frente al alquiler de su vivienda, lo que genera una doble carga económica estructural que intensifica la presión sobre la viabilidad de sus actividades.
A nivel autonómico, en el caso de los inmuebles, el precio medio queda entre 10 y 13 euros por metro cuadrado, si bien resulta aún mayor en las zonas más demandadas. Por ciudades, los precios se sitúan, en València, entre 12 y 15 euros por metro cuadrado; en Alicante, entre 11 y 14 euros por metro cuadrado; en Benidorm, entre 13 y 16 euros por metro cuadrado; en Castelló, entre 10 y 12 euros por metro cuadrado y, en Elx, entre 9,5 y 11,5 euros por metro cuadrado.
UPTA ha identificado la especulación urbanística como uno de los principales factores detrás de esta subida simultánea de precios, señalando la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la presión del mercado turístico como elementos determinantes.
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