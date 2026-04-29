Un youtuber pregunta a los castellonenses cuánto cobran y cuánto gastan: Estas son algunas de sus respuestas

Sandro Sarti ha publicado un polémico vídeo donde expone la situación laboral y económica de varios ciudadanos residentes de la ciudad de Castelló. El youtuber pregunta con insistencia a los locales por el pago que se invierte en el alquiler de la vivienda, el gasto producido en la alimentación y las facturas, el coste frecuente en el ocio, el salario mensual que gana cada vecino, entre muchos otros temas.

En el video se revelan varios datos interesantes. Por un lado, los testimonios recogidos declaran que el coste de alquiler varía entre los 400 y los 700 euros, dependiendo de los metros cuadrados que ofrece cada vivienda. Por otro lado, el gasto en comida y facturas rondan entre los 400 euros mensuales.

Además, los residentes destacan el transporte público y sus buenas conexiones como un medio de movilidad viable para moverse dentro de la ciudad. Sin embargo, no se pudo decir lo mismo respecto a la movilidad hacia los pueblos de alrededor a la hora de ir a trabajar.

Asimismo, los castellonenses desvelan que el coste de las actividades de ocio cada fin de semana se diversifica entre los 30 y 100 euros por persona, dependiendo del tipo de actividad o el precio y calidad de la misma. Por último, los salarios mensuales de los entrevistados varían entre los 1100 y 1400 euros, destacando el bajo salario de los trabajos involucrados con la hostelería y la docencia.

El video concluye con Sarti preguntando a los residentes la cantidad que necesitan para vivir en Castellón en unas condiciones óptimas. Estos remarcan que necesitan un salario entre los 1200 y 2000 euros mensuales.

Sin duda, las respuestas recogidas por el youtuber han mostrado algunos datos de interés para conocer la realidad económica de la población castellonense.