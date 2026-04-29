Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón

La educación sufre una primavera caliente en Castellón. A la protesta del personal docente, que podría hacer tambalear el final de este curso, se unen las protestas de las escuelas infantiles. Ahora aparece otro frente laboral. El personal de los comedores escolares está llamado a una huelga, convocada para el lunes 4 de mayo, en protesta por la falta de actuaciones de la Conselleria de Educación.

El sindicato convocante, UGT, quiere denunciar de esta forma la "creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector". Un problema que se debe, mencionan fuentes de esta organización, a la normativa de la administración autonómica y no a las empresas que prestan este servicio en los centros educativos. "Se han reclamado mejoras y se han hecho hasta dos recogidas de firmas, sin respuesta", añaden.

Sobrecarga en los comedores escolares

Destacan que en los últimos años "la realidad social ha cambiado de forma significativa, y sin embargo, las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado una situación insostenible para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares". Un problema que se suma a "la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo real decreto que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles de cara a una alimentación sana y equilibrada". Unas responsabilidades que no han ido acompañadas de un aumento de personal. Según UGT, "la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden de 2016, donde se establecen las ratios para cada monitor, y no establece ninguna ratio para las trabajadoras y trabajadores de cocina".

Peor calidad del servicio

Esta sobrecarga, recalcan, "afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado". Como consecuencia de todas estas circunstancias, el sindicato convoca este paro del personal para el lunes 4 de mayo. Una convocatoria que también se hará en el resto de la Comunitat Valenciana. El mismo día, de 12.00 a 13.00 horas, está convocada una protesta de los trabajadores de los comedores escolares de Castellón ante la sede de la dirección territorial de Educación, en la Avenida del Mar de la capital de la Plana.