Aemet confirma un puente de mayo inestable en Castellón, con más lluvia el viernes y el domingo

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos avisan de un puente con un cambio de temperaturas, que tras un inicio de semana con sol y buen tiempo, debemos tener la mirada puesta en el cielo, con una previsión de chubascos en prácticamente toda la provincia. Castellón afronta un puente de mayo marcado por la inestabilidad, con varios días de probabilidad de lluvia y un cambio claro respecto al ambiente casi veraniego de las últimas jornadas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, los días con mayor riesgo de precipitaciones serán el viernes 1 de mayo y el domingo 3, mientras que el jueves quedará más limitado al interior.

Para este miércoles 29 de abril, Aemet prevé en la Comunitat Valenciana intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos dispersos a partir del mediodía en el interior de la mitad norte, una zona que incluye buena parte del interior castellonense. Las temperaturas máximas no experimentarían grandes cambios en Castellón. El jueves 30 de abril será una jornada algo más tranquila, aunque no completamente estable. La previsión habla de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde en el interior norte y chubascos dispersos en el interior de Castellón. Por tanto, las lluvias, de aparecer, se concentrarían principalmente en comarcas interiores.

Viernes

El cambio más significativo llegaría el viernes 1 de mayo, coincidiendo con el arranque del puente. Aemet prevé cielo nuboso o muy nuboso, con chubascos acompañados de tormenta y posibilidad de que sean localmente fuertes en el interior por la tarde. En el caso de Castellón, este será previsiblemente uno de los días más adversos, especialmente lejos de la costa. El viernes 1 de mayo de abril, entre las 6.00 y las 12.00 probablemente debas sacar el paraguas independientemente de donde vivas. Se esperan precipitaciones con probabilidades de entre el 80% y el 100% en prácticamente toda la provincia.

Prevision Lluvia 1 de Mayo / AEMET

A partir de las 12.00 la probabilidad de lluvia baja ligeramente en el este de la provincia, dejando al interior con una alta precipitación. Es a partir de las 18.00 cuando podríamos tener un pequeño respiro, ya que la probabilidad baja a un 50%, pudiendo llegar descansar un poco de la lluvia.

Sábado

El sábado 2 de mayo tampoco podremos hacer los planes que teníamos pensado al aire libre, teniendo un 100% de probabilidad de lluvia en prácticamente toda la provincia entre las 6.00 y las 12.00.

Previsión lluvia Sábado 2 de Mayo / AEMET

A la hora de comer seguiremos con lluvias en prácticamente todo el territorio, rondando entre un 80% y un 100% en toda la provincia de Castellón. Es a partir de las 18.00 que la probabilidad rondara en un 65% en el sur de la provincia, mientras que en el norte se mantienen las altas probabilidades.

Domingo

El domingo 3 de mayo tendremos un pequeño descanso en durante la madrugada, rondando un 20% en el sur de la provincia, y un 50% en el norte. Durante la mañana rondará un 50% de probabilidad en toda la provincia. Es a partir de las 12.00 que vuelve a subir a un 90% de probabilidad de lluvia en el interior de la provincia, dejando la costa a unos niveles más bajos.

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Previsión de lluvia para el Domingo 3 de mayo / AEMET

Será ya a partir de las 18.00 que podremos despedir a la lluvia, bajando la probabilidad a un 10% en prácticamente toda la provinica, despidiendo así un puente de mayor pasado por agua.

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