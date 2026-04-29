El PSPV-PSOE de Castellón acusa a PP, Vox y Junts de dejar a 2,6 millones de españoles "desprotegidos" ante la subida del alquiler

El PSPV-PSOE de Castellón ha lamentado que la votación de este martes en el Congreso "retrata" a una derecha que, una vez más, ante la emergencia de la vivienda, "elige estar del lado de quienes quieren mantener los precios sin límite y aprovecharse de la situación, y no de los 2,6 millones de personas que necesitan los topes para poder seguir viviendo en sus casas con alquileres menos abusivos".

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha asegurado que, con su no, “han quedado retratados para la historia” y ha remarcado la gravedad del escenario que ahora se abre para millones de personas, que quedan sin una protección legal para evitar subidas del alquiler. “No les ha importado que el acceso a la vivienda sea ahora una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, ha lamentado.

"El liberalismo económico más perverso"

Falomir ha denunciado que a PP, Vox y Junts “les pesa más la libertad de subir precios, el liberalismo económico más perverso, que el derecho de miles de jóvenes y familias a vivir con un mínimo de certezas, un derecho que emana de la Constitución Española”. “Ese es el aviso que nos dan. Con ellos en el poder, las cosas no irán mejor para la mayoría, sino para la minoría privilegiada a la que representan y para la que trabajan para mejorar su estatus y sus cuentas bancarias”, ha advertido.

Respecto al fondo de la votación, Falomir ha recordado que la medida tumbada, impulsada por el Gobierno de España, permitía contener subidas para evitar que muchas familias tuvieran que destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda. “Hasta ahora beneficiaba sobre todo a jóvenes y familias con salarios bajos, que ahora lo tendrán mucho más difícil para llegar a final de mes o iniciar un proyecto de vida”, ha señalado.

Este bloqueo, ha añadido, se suma a la actitud del PP en la Comunitat Valenciana, donde "todavía hoy no ha movido ni un dedo para aplicar la ley estatal de vivienda, que da a las autonomías herramientas para activar medidas de contención de precios". “El PP hace tiempo que ha dejado de lado la política útil y ha olvidado que la política es ayudar a la gente, excepto a la suya. Si se lo proponen, acabarán arrasándolo todo por dinero”, ha concluido.