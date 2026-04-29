El PSPV-PSOE reivindica su trabajo en el Congreso para proteger las rogativas de Castellón como patrimonio de la humanidad

El PSPV-PSOE de Castellón ha puesto en valor el trabajo realizado por los socialistas en el Congreso de los Diputados para defender y proteger una de las tradiciones más arraigadas de la provincia, tras la aprobación hace unos meses de la iniciativa impulsada por el diputado Artemi Rallo para reconocer las rogativas y romerías como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

Desde la formación socialista han destacado que se trata de un paso “clave” para garantizar la preservación de un patrimonio cultural único, fruto del compromiso del PSPV-PSOE con el territorio y con sus raíces. “Hablamos de un trabajo serio y constante que da resultados y que sitúa nuestras tradiciones donde merecen", han incidido.

Protección y difusión

Además, han remarcado que esta iniciativa cobra una especial importancia este mes, coincidiendo con la celebración de las rogativas de Morella a Vallivana y la rogativa septenal de Vallibona a Pena-roja. Rallo ha insistido en que la propuesta aprobada en el Congreso "es una herramienta para proteger, difundir y garantizar la continuidad de unas tradiciones que forman parte de la identidad colectiva de los pueblos de Castelló".

Finalmente, el diputado por Castellón ha subrayado que "los socialistas continuaremos trabajando desde todas las instituciones para defender el patrimonio cultural de la provincia y apoyar todas aquellas iniciativas que contribuyan a mantener vivas sus tradiciones".