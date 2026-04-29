Satse critica que Gómez "inventa excusas para alargar la puesta en marcha de las 35 horas en Sanidad": "Ya se firmó

El sindicato de enfermería SATSE ha afirmado este miércoles que el acuerdo para implantar las 35 horas en la sanidad pública valenciana "no tiene necesidad de negociarse ya que fue firmado en marzo de 2023" y al respecto ha criticado que desde que accedió al cargo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no ha hecho más que "bloquear deliberadamente dicho acuerdo" con "excusas".

El sindicato médico se ha pronunciado así en un comunicado ante la convocatoria por parte de la Conselleria de Sanitat de una Mesa Sectorial para el próximo 4 de mayo con el objeto de iniciar la negociación de la implantación de las 35 horas en Sanidad.

Presupuesto

Al respecto, ha anunciado que acudirá a la Mesa Sectorial con "la firme intención de poner todo de su parte en este proceso negociador para lograr las 35 horas siempre que en el documento final se establezca una partida presupuestaria suficiente para incrementar las plazas de enfermería y fisioterapia, cubrir los cupos de enfermería en Atención Primaria y que se mantengan las presencias en SES y centros de transfusiones". Igualmente, exigirán que la implantación de las 35 horas sea efectiva a 1 de enero de 2027, ya que los profesionales sanitarios llevamos desde el 2023 reclamando las 35 horas.

Desprecio al diálogo social

El sindicato de Enfermería ha criticado que Gómez "lleva alegando diferentes motivos durante estos tres años que no tienen ningún fundamento real ni ninguna razón de peso más allá de alargar flagrantemente su puesta en marcha" y que "ha impuesto una política basada en decisiones unilaterales, el desprecio al diálogo social y el deterioro consciente de la negociación colectiva y de la calidad de la asistencia sanitaria, mientras otras comunidades autónomas alcanzaban acuerdos y ponían en marcha las 35 horas".

¿Qué comunidades no tienen las 35 horas?

De hecho, en estos momentos, ha señalado que las únicas comunidades que no tienen las 35 horas son Madrid, Navarra, Catalunya y Comunitat Valenciana. Esta situación ha perjudicado "gravemente" la conciliación laboral y personal de los profesionales valencianos, "así como la captación y fidelización de personal sanitario con fuga de profesionales a otras comunidades agravando los problemas estructurales del sistema".

Por ello, ha considerado que el hecho de que ahora plantee su renegociación tiene "un claro fin políticos antes las futuras elecciones autonómicas, sin darse cuenta que lo que está en juego son los derechos de miles de profesionales sanitarios" y ha advertido de que la confianza de los profesionales sanitarios con este conseller está "seriamente dañada después de que se haya negado a escucharlos durante los últimos tres años".

Refuerzo de plantilla

Además, ha advertido de que no aceptarán una implantación de esta jornada sin "un refuerzo de plantilla porque sería un recorte encubierto" y tampoco será un posible un acuerdo si la Conselleria "no rectifica su política de continuar sin cubrir bajas, permisos y vacaciones, obligando al personal a asumir sobrecargas de trabajo inadmisibles.

Satse ha confiado en que el anuncio del conseller lleve a "una negociación y un compromiso real de cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados", aunque "les resulta difícil de creer a estas alturas" porque "la realidad es que esta Conselleria mantiene paralizada la negociación desde marzo de 2024".

Otros incumplimientos

De hecho, ha señalado que las 35 horas "no ha sido el único incumplimiento" del conseller, pero "sí el más prolongado en el tiempo y el más grave por las veces en que ha faltado a su palabra". Entre otros "incumplimientos", han aludido a "las 300 enfermeras escolares, la contratación en festivos para cubrir bajas y permisos, la retirada de los sábados como jornada ordinaria y el plan de autoconciertos, o los módulos para acabar con las listas de espera".