Los taxistas de Castellón estallan contra las VTC: “Nos están atropellando”

Los taxistas de Castellón prolongan su calendario de protestas contra la Conselleria de Infraestructuras por el intrusismo de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) y la falta de medidas por parte de las administraciones para actuar ante esta amenaza para el sector. Este miércoles, los conductores de los taxis han vuelto a salir a la calle, como ya hicieran en noviembre, en un acto que se suma al paro de 24 horas que hubo en febrero y a la huelga a la japonesa que realizaron en marzo.

Una veintena de taxis se han congregado en el Auditori de Castelló para desarrollar una marcha lenta que, tras transcurrir por el centro de la capital de la Plana, ha finalizado en la avenida del Mar, frente a la Dirección Territorial de Transportes, con una sonora pitada. Con esto, han querido denunciar que "las VTC están atropellando a nuestro sector".

Los taxistas se han manifestado en la avenida del Mar de Castelló. / Erik Pradas

Así se ha expresado José Luis Artola, presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, que ha convocado esta acción, que también ha reclamado a la Conselleria que "imponga un régimen sancionador fuerte para que las policías locales, que son las que tiene que aplicar la legalidad, les merezca la pena sancionar". Artola ha señalado que "ahora mismo, a estas empresas les sale más a cuenta pagar las multas, que pueden alcanzar los 300 euros al año, y seguir con su actividad habitual".

Más fuerza para los ayuntamientos

También ha reclamado que "otorgar más fuerza a la Policía Local y a los ayuntamientos para que haya una mayor implicación y que la cuantía de las denuncias reviertan en los consistorios. Ahora mismo, las denuncias pasan por la Conselleria por lo que no existe demasiada motivación".

Los representantes del sector se han movilizado para hacer visibles sus quejas. / Erik Pradas

Desde el sector del taxi añaden que "no tenemos una seguridad pública de lo que es el transporte de viajeros. Necesitamos un decreto que clarifique que los tipos de permisos de transporte que se les concede a estas empresas es únicamente para hacer servicios interurbanos y evitar que ejerzan de falsos taxis".

Riesgo en Castellón

Además, Artola avisa de que Castellón no está exento de este riesgo. "Creemos que tenemos aquí un escudo térmico y no sabemos qué puede suceder en un futuro próximo. No podemos asegurar nada, por eso tenemos que apoyar a nuestros compañeros de otros lugares", ha comentado.

Por todo esto, los taxistas de la provincia resaltan que "tenemos un calendario. De momento, está convocada una concentración ante la Conselleria la próxima semana. Vamos a seguir hasta que la administración nos haga caso, que nos escuche y tengamos el decreto definitivo". Aunque ha reconocido que "tenemos muchas dudas sobré cómo será este documento. Por eso, queremos recordar a las autoridades que seguiremos con nuestras marchas y protestas, y también haremos saber que, cuando lleguen las elecciones, podemos movilizar a mucha población".