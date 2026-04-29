Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva droga CastellónEnsayo del eclipse solarDesprendimiento Casino AntiguoObras CastaliaRestaurante aeroclubCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

11-02-2020 - CASTELLON - CV-10 TRAFICO CARRETERA ALCORA - FOTO GABRIEL UTIEL

11-02-2020 - CASTELLON - CV-10 TRAFICO CARRETERA ALCORA - FOTO GABRIEL UTIEL / GABRIEL UTIEL BLANCO / CAS_DIGITAL

Laura Fernández

Laura Fernández

Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) para Castellón, estas son las incidencias en carretera, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias por carretera activas en Castellón

N-340

  • Vila-real (km 964)Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente. Carril derecho cortado.
  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.

AP-7

  • La Llosa (km 461)Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Oropesa del Mar (km 412)Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Nules (km 275)Obstáculo fijo, sentido decreciente.

Noticias relacionadas

CV-10

  • Castellón de la Plana (km 16)Obstáculo fijo, sentido creciente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
  2. Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
  3. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  4. La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
  5. La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
  6. ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
  7. Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo
  8. Europa planea un megacable eléctrico submarino que unirá Castellón con el norte de Italia

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"

Las escuelas infantiles de Castellón irán a la huelga el 7 de mayo: "Pedimos ratios más bajas y más personal"

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía

Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía

Inclusión real: Lo que aprendemos de Adrián, Carlos y Ana en sus puestos de trabajo

Inclusión real: Lo que aprendemos de Adrián, Carlos y Ana en sus puestos de trabajo

De dudas sobre los convenios a carreteras: peticiones de los alcaldes en la cumbre de la Diputación de Castellón

De dudas sobre los convenios a carreteras: peticiones de los alcaldes en la cumbre de la Diputación de Castellón

La UJI arranca la campaña para las elecciones a rectorado y claustro tras el 'OK' definitivo a la candidatura de Lancis

La UJI arranca la campaña para las elecciones a rectorado y claustro tras el 'OK' definitivo a la candidatura de Lancis

El PSPV-PSOE de Castellón lamenta que Barrachina haya convertido la cumbre de alcaldes "en un mitin del PP"

El PSPV-PSOE de Castellón lamenta que Barrachina haya convertido la cumbre de alcaldes "en un mitin del PP"
Tracking Pixel Contents