Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) para Castellón, estas son las incidencias en carretera, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias por carretera activas en Castellón

N-340

Vila-real (km 964) : Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente . Carril derecho cortado.

: Obstáculo fijo por accidente, sentido . Carril derecho cortado. Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.

AP-7

La Llosa (km 461) : Obstáculo fijo, sentido creciente.

: Obstáculo fijo, sentido Oropesa del Mar (km 412) : Obstáculo fijo, sentido creciente.

: Obstáculo fijo, sentido Nules (km 275): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

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