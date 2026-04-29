Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) para Castellón, estas son las incidencias en carretera, con datos actualizados a las 9:30 horas:
Incidencias por carretera activas en Castellón
N-340
- Vila-real (km 964): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente. Carril derecho cortado.
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.
AP-7
- La Llosa (km 461): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Oropesa del Mar (km 412): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Nules (km 275): Obstáculo fijo, sentido decreciente.
CV-10
- Castellón de la Plana (km 16): Obstáculo fijo, sentido creciente.
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