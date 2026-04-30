¿Te afecta en Castellón el fin de la prórroga de los alquileres? Queremos conocer tu caso

El rechazo del Congreso al decreto que prorrogaba determinados contratos de alquiler ha abierto un escenario de incertidumbre para miles de inquilinos. La medida permitía ampliar hasta dos años los contratos que vencían entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, pero su derogación deja ahora a muchas familias, jóvenes y trabajadores pendientes de la interpretación jurídica de cada caso. En provincias como la de Castellón ya hay afectados que denuncian subidas de cientos de euros, avisos de desalojo o la imposibilidad de encontrar una vivienda alternativa a precios asumibles y queremos contar su situación.

Desde Mediterráneo queremos conocer cómo se está viviendo esta situación en Castellón. Buscamos vecinos y vecinas de la provincia que estén de alquiler y se hayan visto afectados por el fin de esta prórroga: personas a las que les venza el contrato en los próximos meses, que hayan solicitado acogerse a la medida antes de su derogación, que hayan recibido un burofax de la propiedad o que teman una subida del alquiler que no puedan pagar.

También queremos escuchar a quienes ya están buscando piso y se encuentran con precios fuera de su alcance, a familias que no saben si podrán quedarse en su casa, a jóvenes que comparten vivienda porque no pueden asumir un alquiler completo o a trabajadores que, pese a tener empleo, ven imposible acceder a una vivienda digna en Castellón o en su área metropolitana. El objetivo es contar, en primera persona, qué consecuencias reales está teniendo esta situación más allá del debate político.

Noticias relacionadas

Forma de contacto

Si estás afectado por el problema del alquiler en Castellón, o conoces a alguien que pueda contar su caso, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en rfabian@epmediterraneo.com o mediante nuestros perfiles en Facebook, X e Instagram.