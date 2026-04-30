Castellón firma una ocupación turística del 80% en el puente de mayo a expensas del tiempo

Llega el puente de mayo, momento que muchos aprovechan para hacer una breve pausa y recargar pilas con una escapada antes del verano. La provincia de Castellón y, en especial, su costa se convierte estos días en uno de los destinos más demandados, con ocho de cada diez plazas de alojamiento vendidas, pero la vista puesta en el cielo por si el mal tiempo logra deslucir estos días.

Las perspectivas del sector, con todo, son positivas en líneas generales. La patronal hotelera Hosbec cifra la ocupación media en la provincia entre el viernes y el domingo en el 83,5%. "Castellón también se suma a esta tendencia creciente del turismo a las puertas de la temporada alta", apuntan.

Cancelaciones de última hora

"Aunque estos datos son muy buenos en estos momentos, el sector mira al pronóstico meteorológico para que estas buenas previsiones puedan confirmarse", advierten desde Hosbec. Mientras, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) sitúa la demanda para las próximas jornadas en el 80% en el conjunto de los alojamientos. "El mal tiempo siempre perjudica", matiza el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Luis Martí, quien señala que se pueden producir "posibles cancelaciones de última hora que no controlamos" por el efecto de la meteorología adversa, que será al final lo que defina el buen o el mal resultado.

También los restaurantes, indican desde Ashotur, esperan registrar una elevada actividad a lo largo de estas próximas jornadas, situándose al 80% de capacidad, aunque también existen casos de locales que ya no admiten comensales para algunos servicios concretos.

"Lleno técnico"

Ahora bien, la demanda resulta desigual en el territorio castellonense. En cuanto a los alojamientos, puntos como Peñíscola se sitúan entre los más solicitados, con los hoteles al 82%, según Hosbec. Por encima incluso sitúan la demanda desde la asociación de empresarios turísticos de la localidad, Agretur, cuyo presidente, Francisco Ribera, detalla que "las estimaciones de ocupación hotelera para el puente de mayo en Peñíscola, desde el jueves hasta el domingo (tres noches), se sitúan en una media del 92%, con algunos establecimientos que ya rozan el 100%". "Podemos hablar prácticamente de un lleno técnico", indica.

89%, la ocupación hotelera en la Comunitat El conjunto de la Comunitat Valenciana notará estos días el repunte de la actividad turística, con los hoteles a una ocupación media que roza el 89%. La ciudad de València es el punto más demandado, con un 94,5%, rozando el lleno técnico. La provincia de Valencia se acerca también al 93% de reservas y en Benidorm prevé una ocupación del 90%. También son buenos datos los que anuncian un gran puente en el resto de la Costa Blanca, con Alicante sur superando el 86%.

"Se trata de una mejor ocupación que en Semana Santa, aunque con una noche menos y con precios más bajos", añade Ribera, quien considera que "a pesar de que la previsión meteorológica no es del todo favorable, la respuesta está siendo muy positiva". A ello contribuye que, a diferencia de Pascua, "en este puente los precios son más económicos y, además, coincide con fechas en las que mucha gente ya ha cobrado, lo que ha animado las reservas".

Más flojo en el interior

Algo menor será la actividad en el interior. "Está siendo un puente flojo", indica el gerente del hotel Cardenal Ram de Morella, Pablo Ripollés. También Javier Sanz, que gestiona apartamentos turísticos, destaca la bajada de la ocupación de personas que acuden a la capital de Els Ports, con reservas para grupos más reducidos. Vanesa Sanz, gerente del hotel Rey Don Jaime, se pronuncia también en la línea de que no esperan una gran demanda para este puente.

Y es que, el presidente de la asociación de empresarios turísticos de Morella y comarca, Adrián Deusdad, lamenta que se ha experimentado un descenso de la actividad turística en la localidad. Según los últimos datos, la capital de Els Ports vive el peor arranque de año de la década en cuanto a visitantes.

Aviso a conductores

Más allá de este desequilibrio territorial de la demanda, está confirmado que se producirá un gran número de desplazamientos en los próximos días. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 792.000 viajes en el conjunto de la Comunitat Valenciana y fija el ramal de enlace con la AP-7 y la N-340 de la CV-13 en Torreblanca como el punto más conflictivo de la provincia. Tanto el viernes, 1 de mayo, por la mañana, como el domingo 3 en su conjunto concentrarán la mayor intensidad de tráfico.

Renfe también ha reforzado su oferta de Larga Distancia y Alta Velocidad con origen o destino la Comunitat con 2.300 plazas adicionales, programando la circulación de trenes al doble de su capacidad habitual para atender el repunte de viajeros.

Informan Alba Boix y Javier Ortí.