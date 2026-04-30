La doble vara del Ministerio con la naranja de Sudáfrica: ignora al Consell y atiende a los agricultores

El fuerte incremento de las exportaciones de naranjas y mandarinas de Sudáfrica hacia la Unión Europea (UE), sobre todo durante los meses de septiembre y octubre, preocupa y mucho a agricultores, exportadores y también al gobierno de la Generalitat. Todos llevan meses reclamando al Ejecutivo central que presione en Europa para poner límites a la entrada de fruta de este país, pero desde Madrid la respuesta no es la misma para todos: el Ministerio de Economía, que es quien tiene las competencias en defensa comercial y política arancelaria, se ha comprometido con la Unió Llauradora a valorar pedir cláusulas de salvaguarda pero, en cambio, da la callada por respuesta ante las reivindicaciones del Consell.

Carles Peris, secretario general de la Unió, mantuvo este miércoles una reunión en Madrid con responsables de la Subdirección General de Defensa Comercial del Ministerio (el encuentro fue a petición del departamento de Economía) y logró arrancarles el compromiso de trabajar en la elaboración de un documento que podría servir de base para solicitar a la CE introducir medidas arancelarias, cupos máximos o cláusulas de salvaguarda para proteger a la naranja española frente a las importaciones de Sudáfrica.

La actitud del Ministerio con la Generalitat, en cambio, está siendo muy diferente. El pasado 30 de enero, Miguel Barrachina y Marián Cano, consellers de Agricultura e Industria y Comercio, respectivamente, hicieron una llegar una carta al ministro Carlos Cuerpo en la que le advertían del impacto de las importaciones sudafricanas para los cítricos valencianos y le pedían que el Gobierno solicitara a la CE "la activación de las cláusulas de salvaguarda" previstas en el Acuerdo Económico de la Asociación entre la UE y los Estados del África Meridional (SADC). Tres meses después de aquella misiva, el ministerio sigue sin contestar.

Dos trabjadores cargan un buque de naranjas. / Mediterráneo

En la carta, Barrachina y Cano alertan de un "incremento sustancial y repentino" de las exportaciones sudafricanas hacia la UE (entre febrero y octubre de 2025 aumentaron un 24%), así como del "solapamiento creciente con nuestra campaña" y una "desviación comercial que intensifica la presión sobre el mercado comunitario", y ponen el acento también en la producción sudafricana de naranjas se encuentra en fase de expansión estructural, por lo que la competencia con la fruta española irá todavía a más.

Perturbación del mercado

El conseller de Agricultura y la consellera de Industria insisten en el escrito que tanto el aumento de la oferta exportable como el crecimiento "extraordinario" de los envíos a la UE en los meses más críticos y las desviaciones comerciales inducidas por aranceles de países como EEUU "constituyen una perturbación grave del mercado en los términos previstos en el Acuerdo UE-SADC".

Además de cláusulas de salvaguardia, la Generalitat pide al Gobierno que evalúe el impacto de las importaciones sudafricanas en el mercado comunitario, refuerce la vigilancia fitosanitaria en frontera y defienda el principio de reciprocidad en materia de exigencias ambientales y sanitaria. "La citricultura española, y de forma muy señalada la de la Comunitat valenciana, constituye un activo económico y social de primer orden. Confío en que su Ministerio actuará con la diligencia que la situación requiere, en defensa de los agricultores españoles del interés general", acaba la carta.