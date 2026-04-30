Educación prepara una propuesta salarial "lo antes posible" para evitar llegar a la huelga indefinida docente del 11 de mayo

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que "el escenario ideal" sería poder llegar a un acuerdo para que no se realizara la huelga indefinida que diversos sindicatos docentes van a convocar a partir del próximo 11 de mayo. "Nosotros estamos trabajando en ese sentido", ha aseverado la responsable de política educativa del Consell, que ha revelado que su departamento prepara "una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa" y que lo hará "lo antes posible".

Así lo ha manifestado Ortí, a preguntas en los medios en Les Corts al término de la sesión de control al día siguiente de que profesorado haya dado el visto bueno en asamblea a la convocatoria de un paro indefinido a partir del 11 de mayo para reclamar a la administración una "negociación real" sobre sus reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública, entre ellas una subida de sus retribuciones o actuaciones en infraestructuras.

La consellera ha incidido en que, como ya trasladó a los representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, "este Consell sigue abierto al diálogo y a la negociación".

En este sentido, ha dado a conocer que "estamos preparando una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa". "Sinceramente, tengo confianza y espero llegar a acuerdos que sean positivos tanto para los docentes como para la administración, pero sobre todo para los alumnos y alumnas, que, no tenemos que olvidar, son el motivo de todo nuestro trabajo y del sistema educativo", ha expresado.

"No tenemos una financiación justa"

Cuando se le ha preguntado de dónde llegaría el dinero para ejecutar esa propuesta, ha señalado que la Conselleria de Educación está trabajando con la de Hacienda "para ver las posibilidades que tenemos".

"Partimos de una situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana absolutamente todos, se está sacando a pulmón y, efectivamente, tenemos interés en poder dar cobertura a las reivindicaciones de los docentes, pero tenemos que hacerlo con seriedad y contando con los medios de los que disponemos", ha argumentado.

Aunque no ha podido concretar fechas ni más detalles porque es algo "en lo que se está trabajando", ha aseverado que su intención es exponer la propuesta "lo antes posible". Y ha hecho notar que "si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil, pero como no tenemos una financiación justa, pues estamos valorando diferentes posibilidades".

Medidas ante la Selectividad

Preguntada por si la Conselleria ha preparado algún dispositivo para evitar que se perjudique a los alumnos de segundo de Bachillerato, que han de realizar la Selectividad, Ortí ha recordado que "disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley con los servicios mínimos que, evidentemente, se tienen que cumplir".

Además, desde el departamento de Campanar defienden que "iremos analizando el porcentaje de seguimiento de esa huelga e ir arbitrando medidas para que, según las posibilidades de los claustros que no ejerzan su derecho a la huelga, puedan dar respuesta".

Cuando se le ha preguntado si la Conselleria "está en condiciones de garantizar" a este alumnado que acudirá "en igualdad de condiciones" a la PAU, ha insistido en que su equipo irá analizando el impacto de la huelga para implementar medidas.

Al respecto, Ortí ha recalcado que "la prioridad de este Consell es el alumnado" y "es necesario asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana, más si cabe en aquellos que van a participar de las PAU para acceder a la universidad".

"Tenemos que velar por sus derechos y por que no se vean perjudicados por esta situación. Ayer mismo los sindicatos votaron iniciar la huelga indefinida el día 11 de mayo; es un momento muy crítico para todos los alumnos y alumnas que ponen todas sus ilusiones en el futuro y que optan a poder realizar los estudios para los que se han estado preparando toda una vida", ha resaltado.

Encuentro con Morant

Ortí ha defendido que se ha reunido "continuamente con los sindicatos". "No conozco ningún conseller que se haya sentado tantas veces en la mesa con los sindicatos. Fue la primera cosa que, como consellera, hice e, inmediatamente después de asumir el cargo, escuché uno por uno a todos los sindicatos. Hace dos jueves me pidieron una reunión y antes de 48 horas hábiles estaba sentada con ellos. Yo es que no tengo ningún inconveniente".

Por otro lado, y preguntada por la reunión que esta tarde mantendrá la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, con los sindicatos docentes, Ortí ha dicho que le parece "fantástico que la ministra venga a la Comunitat Valenciana, porque desde que sucedió el episodio de la dana pues la estábamos esperando".

"Me parece muy bien que ahora haya tenido a bien sentarse con todas las organizaciones que considere oportuna para trabajar por el bien de la Comunitat Valenciana, que es nuestro objetivo", ha apostillado.