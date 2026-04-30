Las familias de Castellón respaldan la convocatoria de huelga docente indefinida desde el 11 de mayo

Las familias de la educación pública de la provincia de Castellón, representadas por la Fampa Castelló Penyagolosa, han expresado este jueves su "apoyo total" a las reivindicaciones que motivan la próxima protesta, con la convocatoria de huelga indefinida a partir del 11 de mayo.

La entidad ha señalado que comparte "la necesidad urgente de reclamar a la administración medidas concretas que garanticen condiciones dignas, recursos suficientes y espacios seguros para el aprendizaje del alumnado" y valora "la dignidad de la enseñanza pública como el pilar fundamental de la sociedad". En este sentido, la Fampa apoya las demandas de mejora que defiende la comunidad educativa, "conscientes de que el acceso a una educación de calidad y en valenciano es un derecho que hay que proteger y fortalecer de manera colectiva".

"Asumir su responsabilidad"

Ahora bien, la organización ha trasladado además la "inquietud de muchas familias, especialmente de aquellas con hijos e hijas en segundo de Bachillerato, ante la proximidad de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU)". Desde la federación, instan a la administración a "asumir su responsabilidad" y a "establecer los mecanismos y servicios necesarios para garantizar que este alumnado no vea perjudicada su preparación académica en un momento tan determinante".

Ya en anteriores ocaciones la Fampa ha dado respaldo a las reivindicaciones en defensa de la escuela pública, sumándose incluso a las distintas concentraciones y manifestaciones convocadas para exigir acciones de mejora, además de defender "la importancia de una enseñanza pública fuerte, justa, respetada y en valenciano".

"Me fastidia, pero la veo necesaria"

Más allá, en la calle, la postura de las familias y los vecinos de Castellón preguntados sobre la huelga estaba en la misma línea. "Siempre hay que estar del lado de los trabajadores. Claro que apoyo las reivindicaciones de los docentes", ha apuntado Ana Montañés, quien ha destacado la importancia de mejorar las ratios o las infraestructuras para rebajar las temperautras en las aulas, más aún ahora de cara al verano.

"Me parece justo lo que piden, porque si no hay huelga para que no llegan las reivindicaciones", ha considerado Ángela Ripoll. También Ana Rodríguez, estudiante de 2º de Bachillerato de Castelló y que se verá directamente afectada por el paro, se ha mostrado comprensiva con la convocatoria. "Me fastidia, pero la veo necesaria, porque si no no harán caso", ha apuntado.

Florin Corlasi, por su parte, ha defendido la importancia de "apoyar" a los docentes y ha lamentado que "hay institutos en los que no se han hecho inversiones", si bien también ha señalado la importancia de atender al alumnado. Por último, Marco Tulio Díaz ha indicado que el profesorado "tiene todo el derecho a protestar con una huelga, aunque sin olvidar que el alumnado es el directo perjudicado".