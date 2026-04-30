Hacienda ingresa un 18% más en Castellón en el primer trimestre del año

La caja de la Agencia Tributaria recogió unos ingresos netos de cinco millones de euros al día en Castellón a lo largo del primer trimestre de 2026. Esto supone una recaudación de 466,3 millones de euros, lo que representa un 18,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La cantidad entregada desde la provincia a la Hacienda estatal crece más que la media española, que se quedó en el 11,7%. Mucho más moderada fue la evolución del conjunto de la Comunitat Valenciana, con apenas un 3,8%.

El impuesto de la Renta crece un 6,4% en la provincia en este trimestre, con 285,5 millones de euros, mientras que el IVA aumenta un 29%, con 183,4 millones. Los ingresos incluyen el mes de marzo, el primero tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, pero la Agencia Tributaria aclara que la recaudación de ese mes se hace en base a la actividad económica anterior. "Las declaraciones incluidas en los ingresos de marzo son, en su mayor parte, del devengo del mes de enero", detalla en su informe, por lo que el impacto no se podrá medir hasta dentro de unas semanas. Dentro de las medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis está la reducción de los tipos impositivos del IVA en energía, lo que debería afectar a la recaudación por gasolinas o electricidad.

La recaudación mantiene el pulso

De este modo, el avance en los impuestos recaudados en la provincia se debe a la inercia positiva del final de 2025. Por meses, la recaudación de enero fue de 184,4 millones de euros, mientras que en febrero se elevó hasta los 221,4 (buena parte de este dinero se debe a la actividad económica de diciembre). En marzo, los ingresos se quedaron en 60,5 millones, aunque estos fueron un 41,1% superiores a los del mismo momento de 2025.