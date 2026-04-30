La huelga de médicos de abril concluye con 269.528 citas canceladas... pero Sanitat sigue reteniendo talento con los MIR

La huelga intermitente de médicos ha concluido este abril dejando cerca de 270.000 citas por atender desde el mes de diciembre en la Comunitat, cuando comenzaron las protestas en contra de la propuesta de estatuto marco del Ministerio de Sanidad y en pro de un estatuto propio, así como para reivindicar mejoras en las condiciones laborales.

Según ha informado este jueves la Conselleria de Sanitat, son 101.925 las personas han dejado de ser atendidas en la Comunitat Valenciana en consultas externas, 34.609 en técnicas, 3.346 en cirugías y 129.648 en Atención Primaria en la huelga intermitente desarrollada en diciembre, febrero, marzo y 27, 28 y 29 de abril. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha destacado "el amplio respaldo" en las movilizaciones desarrolladas y ha recordado que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, pero advierte

El seguimiento de la huelga ha sido este jueves el más alto de la semana con un 9,35%, frente al 7,43% del lunes; el 8,40 del martes y el 8,89% del miércoles. En el caso de Castellón, el seguimiento se ha situado en el 6,54%, el más bajo de la Comunitat. En Alicante, se ha situado en el 14,41% y en Valencia, por el 6,71%. Por su parte, CESM-CV mantiene el apoyo en el 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales son de entre un 75% y un 100% y en primaria se han fijado en el 50%.

Valoración del CESM

Al respecto, CESM, en un comunicado, ha mostrado su satisfacción por los datos de seguimiento en las movilizaciones desarrolladas a lo largo del mes de abril y las acciones reivindicativas convocadas en todo el territorio valenciano así como a nivel nacional. Así, ha recalcado que apuntan a "un amplio respaldo por parte de los profesionales sanitarios, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria, consolidando así la línea de participación registrada en meses anteriores".

Desde el Sindicato Médico han manifestado que no es su intención perjudicar a la población "incrementando las ya de por sí inaceptables listas de espera", sino todo lo contrario: "Exigir a las Administraciones sanitarias, terminar de una vez por todas con la situación de sobrecarga asistencial, exceso en el número de horas de trabajo y maltrato laboral que contribuye a que estas cifras crezcan mes a mes".

En ese sentido, ha agradecido a "todas y todos los profesionales que han participado en todas las acciones llevadas a cabo esta semana, como muestra de unidad, compromiso y visibilización de la situación que atraviesa el colectivo médico".

En concreto, ha resaltado "la gran manifestación" celebrada el viernes en València, que reunió a "un elevado número de facultativos y ciudadanos en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una atención sanitaria de calidad". "La alta participación en esta convocatoria pone de manifiesto el creciente respaldo social a las reivindicaciones del colectivo médico", ha destacado. A la manifestación asistieron médicos de toda la Comunitat, también de Castellón. En representación del Colegio Oficial de Médicos de Castellón asistió la vicepresidenta, la doctora Marta Hernández, apoyando una reivindicación.

Retención de talento

Una de las reivindicaciones del sindicato médico es la implantación de las 35 horas. Al respecto, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha expuesto que a partir del 1 de enero de 2027, se prevé implantar la jornada de 35 horas para el personal sanitario, avanzando hacia una mejor conciliación laboral y familiar.

Así lo ha indicado en el acto de despedida de los residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de la promoción 2022-2026 de la provincia de Valencia que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Doctor Peset.

En él ha resaltado la "apuesta firme" por retener el talento y favorecer la incorporación de los médicos internos residentes (MIR) y los enfermeros internos residentes (EIR) en el sistema público sanitario de la Comunitat Valenciana. No en vano, ha señalado que en la promoción del año pasado “siete de cada diez residentes que hicieron su especialidad en la sanidad pública valenciana eligieron quedarse en ella”.

A este respecto, Gómez ha afirmado que se va a introducir el concurso de méritos como proceso de selección en futuras ofertas públicas de empleo para evitar otra prueba teórica a quienes ya se han examinado y formado de MIR, EIR, etc.

Hay que señalar que en 2026 concluyen su periodo formativo 911 profesionales sanitarios, entre Medicina, Enfermería, Farmacia, Psiquiatría y otras especialidades. En concreto, finalizan su residencia 142 profesionales en la provincia de Valencia, correspondientes a Medicina y Enfermería de la especialidad de Familia y Comunitaria.

Reclamación de más plazas MIR

En este sentido, el conseller ha instado una vez más al Ministerio de Sanidad a que flexibilice los criterios de acreditación de las unidades docentes para permitir que las Comunidades Autónomas podamos formar a más médicos residentes en nuestros centros y paliar el déficit en determinades especialidades. “En concreto, la Comunitat Valenciana podría formar a un 15% más de facultativos si el Ministerio accediera, no obstante, y como prueba de esa voluntad hemos incrementado en un 5% el número de plazas para médicos que comienzan este curso su formación especializada”, ha remarcado.

Noticias relacionadas

Asimismo, Marciano Gómez ha puesto en valor que en la Comunitat Valenciana “se reconoce el tiempo dedicado a formación como residentes y computa como tiempo trabajado a efectos de carrera profesional”. Concretamente para los MIR con la residencia completada y solo con un año como adjunto “se puede acceder al grado 1 de carrera profesional, algo que no ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas”, ha añadido.