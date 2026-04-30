La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son muy claras: el puente de mayo tocará sacar el paraguas en Castellón. Es cierto que no lloverá con igual intensidad en toda la provincia y que no lo hará durante todos los días de manera ininterrumpida, pero muchos planes al aire libre se deberán replantear a consecuencias de las condiciones meteorológicas.

Serán el viernes y el domingo los días en los que más lloverá, aunque el sábado la probabilidad de precipitaciones a primera hora de la mañana es del 100% en todo el territorio.

Pero el adiós al puente no significará el adiós a la lluvia. Los castellonenses deberán tener a mano el paraguas, ya que la inestabilidad continuará la semana que viene.

Continúa la lluvia

Atendiendo de nuevo a las previsiones de Aemet, y más en concreto a su modelo de probabilidad de precipitaciones, el lunes 4 lloverá seguro en el norte de la provincia entre las 12.00 y las 18.00 horas y con mucha probabilidad en el resto de la provincia.

Probabilidad de lluvia en Castellón el lunes 4, entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Durante última hora de la tarde y la noche, de cumplirse las previsiones, las lluvias cesarán en gran parte del territorio.

El tiempo el martes

Una situación bastante parecida viviremos el martes. Durante la mañana habrá chubascos de forma dispersa que se empezarán a generalizar, de nuevo, en el tramo horario entre las 12.00 y las 18.00.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

El episodio de lluvias no tendrá continuidad durante el resto de la jornada.

Sin embargo, el hecho de que Aemet actualice constantemente sus modelos recomienda su consulta diaria, más en el caso de previsiones a varios días.

Noticias relacionadas

Este es el tiempo que hará en Castellón según Aemet: