Mahou, Vodafone, Tous o Endesa: los clientes de la única empresa de Castellón que cotiza en Bolsa

La economía de Castellón tiene como referentes a la industria, la agricultura y la actividad turística. Pero también gana espacio en sectores emergentes, como los vinculados a la tecnología. Uno de los ejemplos es Cuatroochenta, que además es la única empresa de la provincia que cotiza en Bolsa. La firma ha presentado los resultados de 2025, que muestran un crecimiento de sus ingresos y beneficios, gracias a la compra de dos compañías. También aumenta la deuda.

La cifra de negocio del pasado ejercicio alcanzó los 36,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 33% respecto a 2024. El ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses, deterioros y amortizaciones) fue de 4,1 millones de euros (+28%), mientras que el beneficio neto es de dos millones de euros (+81%). Por tercer año consecutivo, Cuatroochenta gana dinero. En cambio, la deuda financiera aumenta. Al cierre de 2025 pasó a ser de 9,5 millones de euros. Casi el doble respecto a los 4,86 de 2024. Pese a ello, afirman que es un bajo nivel de endeudamiento.

La ciberseguridad impulsa el negocio

¿De dónde saca los ingresos esta empresa castellonense? Principalmente, de la ciberseguridad, que es una preocupación creciente en la economía. Supone el 45% de todo lo que factura. El informe destaca que tiene más de 1.900 clientes, entre los que se incluyen marcas tan conocidas como Mahou, Vodafone, Endesa, Tous, Bimba y Lola o Consum. También trabaja con la administración pública (RTVE, Renfe, Adif o la Universidad Complutense de Madrid).

La tecnológica presume de internacionalización. El 44% de sus ventas son en América Latina, debido al peso que tiene allí su filial de ciberseguridad, Sofistic.

Compras y expansión del grupo

Después de unos años de ausencia, Cuatroochenta volvió a ir de compras, con la firma de enseñanza electrónica 3ipunt, y MP Services, centrada en el antifraude en comercio electrónico. La compañía profundiza así en su estrategia de "incorporar negocios B2B de nicho e ingresos recurrentes para potenciarlos con el conocimiento y la escala del grupo, reinvirtiendo la caja generada para seguir creciendo", según ha explicado el director financiero de Cuatroochenta, Javier Rillo.

Otro asunto fundamental es el uso de la inteligencia artificial. El CEO de la empresa, Alfredo Cebrián, la define como "una herramienta extraordinariamente poderosa al servicio de problemas reales, no como un fin en sí misma". En este caso, se emplea para mejorar los sistemas de ciberseguridad. Es "un cambio estructural comparable al que supusieron el email o el smartphone", añade.

Subida de la acción en Bolsa

En cuanto a su comportamiento en Bolsa, el balance menciona que del 1 de enero de 2025 al 30 de marzo de este año el precio de las acciones ha subido un 30%, hasta los 14,4 euros.