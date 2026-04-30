El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

El pasado fin de semana se celebró en Valencia el concurso Miss y Mister España senior (mayores de 40 años,) en el que el modisto castellonense Paco Roca ha sido invitado a participar en el desfiles de gala vistiendo a los 14 modelos masculinos presentados.

También formó parte del jurado, que componían Francis Montesinos, Ancor Montaner (ganador de Maestros de la Costura), la periodista Natalia Martínez y las diseñadoras Lola Muñoz, Amanda Benavent.

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Componentes del jurado del certamen. / Mediterráneo

Tras el certamen, celebrado en el Hotel HN las Artes, tuvo lugar una una fiesta de gala con todos los participantes en Atico la Alamenda de Valencia.