Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta compra azulejeraTiburón en CastellónHuelga profesoresFiestas Vila-realCastellón SéniorCalculadora de Segunda División
instagramlinkedin

El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

También forma parte del jurado

Participantes en el certamen.

Participantes en el certamen. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El pasado fin de semana se celebró en Valencia el concurso Miss y Mister España senior (mayores de 40 años,) en el que el modisto castellonense Paco Roca ha sido invitado a participar en el desfiles de gala vistiendo a los 14 modelos masculinos presentados.

También formó parte del jurado, que componían Francis Montesinos, Ancor Montaner (ganador de Maestros de la Costura), la periodista Natalia Martínez y las diseñadoras Lola Muñoz, Amanda Benavent.

Noticias relacionadas

Componentes del jurado del certamen.

Componentes del jurado del certamen. / Mediterráneo

Tras el certamen, celebrado en el Hotel HN las Artes, tuvo lugar una una fiesta de gala con todos los participantes en Atico la Alamenda de Valencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
  2. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  3. La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
  4. La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
  5. ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
  6. Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
  7. Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo
  8. Europa planea un megacable eléctrico submarino que unirá Castellón con el norte de Italia

El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior

Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

El juzgado da un nuevo paso para analizar la oferta de compra de una azulejera de Castellón

El juzgado da un nuevo paso para analizar la oferta de compra de una azulejera de Castellón

Vicent García Nebot: “Podemos reducir inundaciones con medidas concretas en la Marjalería, Nules y Burriana”

Vicent García Nebot: “Podemos reducir inundaciones con medidas concretas en la Marjalería, Nules y Burriana”

La Diputación de Castellón refuerza la seguridad ante emergencias con la construcción de una nueva helisuperficie

La Diputación de Castellón refuerza la seguridad ante emergencias con la construcción de una nueva helisuperficie

Protesta laboral frente a una empresa cerámica de Castellón

Protesta laboral frente a una empresa cerámica de Castellón

El precio del alquiler "expulsa" a los autónomos del centro: hasta 1.600 € por un local de 80 metros cuadrados en Castellón

El precio del alquiler "expulsa" a los autónomos del centro: hasta 1.600 € por un local de 80 metros cuadrados en Castellón
Tracking Pixel Contents