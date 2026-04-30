El modisto castellonense Paco Roca viste a los participantes de Mister España senior
También forma parte del jurado
El pasado fin de semana se celebró en Valencia el concurso Miss y Mister España senior (mayores de 40 años,) en el que el modisto castellonense Paco Roca ha sido invitado a participar en el desfiles de gala vistiendo a los 14 modelos masculinos presentados.
También formó parte del jurado, que componían Francis Montesinos, Ancor Montaner (ganador de Maestros de la Costura), la periodista Natalia Martínez y las diseñadoras Lola Muñoz, Amanda Benavent.
Tras el certamen, celebrado en el Hotel HN las Artes, tuvo lugar una una fiesta de gala con todos los participantes en Atico la Alamenda de Valencia.
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