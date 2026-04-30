El puerto de Castellón acelera la modernización de su sistema de seguridad: las obras de Port Control superan el 60% de ejecución

La Autoridad Portuaria de Castellón acelera la modernización de la seguridad del recinto portuario con el avance de las obras del edificio de Port Control. La actuación, incluida en el plan de inversiones para la implantación de un nuevo sistema de seguridad integral en el recinto portuario continúa avanzando y la obra alcanza actualmente un grado de ejecución de más del 60%.

El proyecto, adjudicado a la empresa Guerola, por un importe de 2.740.366 euros, contempla una profunda reorganización del Puesto de Control y Salvamento, así como la reubicación de la sala de crisis y la incorporación de nuevos medios telemáticos que permitirán mejorar la coordinación operativa, actualmente limitada por la falta de conexión directa entre dependencias y la escasa visibilidad del entorno portuario.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que ha visitado recientemente el avance de las obras de mano del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado que el impulso del proyecto “evidencia el compromiso firme de la Autoridad Portuaria con la mejora continua de nuestras infraestructuras estratégicas".

“La ampliación de espacios y la mejora de la accesibilidad, junto con la incorporación de nuevos medios de gestión y coordinación, consolidan un modelo de puerto más seguro, más moderno y mejor preparado para los retos actuales y futuros.”, ha asegurado.

Instante de la visita a la actuación en el puerto. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, Ibáñez ha explicado que “el desarrollo de estas obras supone un paso decisivo en la modernización del sistema de seguridad integral del recinto portuario, reforzando la capacidad de respuesta y coordinación ante cualquier incidencia”.

La citada actuación incluye la redistribución de espacios secundarios asociados, la ampliación de la superficie construida —especialmente en planta baja mediante el cierre del porche existente y en la planta segunda— y la adecuación del edificio a la normativa vigente en materia de accesibilidad, mediante la instalación de un ascensor que garantice la comunicación entre plantas.

“Con este proyecto no solo estamos reorganizando espacios clave como el Puesto de Control y la sala de crisis, sino que estamos dotando al puerto de herramientas tecnológicas más avanzadas que incrementan significativamente la eficacia operativa”, ha concluido el máximo responsable de PortCastelló.