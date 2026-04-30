Jóvenes con discapacidad intelectual experimentan la inclusión laboral en Salera: "Me siento más preparada y con más ganas de conseguir una oportunidad"

El centro comercial Salera ha sido este jueves mucho más que un espacio de compras. Durante toda la mañana, se ha convertido en un entorno real de trabajo donde personas con discapacidad intelectual han demostrado, una vez más, que la inclusión laboral no es una utopía, sino una realidad posible.

La Fundación Síndrome de Down Castellón ha celebrado la décima edición de la jornada Salera por la Inclusión Laboral, con el objetivo de visibilizar el talento y las capacidades de las personas con discapacidad intelectual en entornos profesionales reales. Una iniciativa ya consolidada que ha permitido a alumnado de sus programas de Formación y Empleo integrarse en el día a día de distintos establecimientos, desarrollando tareas reales y participando activamente en sus equipos.

Durante la mañana, en horario de 10.00 a 13.00, los participantes del programa de Formación y Empleo de la entidad colaboran en diferentes tiendas del centro, desarrollando tareas habituales como atención al cliente, reposición de productos, apoyo en tienda o labores de organización. Esta experiencia permite acercar la realidad del empleo inclusivo al público general y favorecer la sensibilización en el entorno laboral. En esta edición han colaborado 13 comercios entre ellos Pepco, Alcampo, Perfumarte y Norauto, facilitando que la experiencia se desarrolle en un entorno auténtico y abierto al público. También han participado Fnac, JD Sports, Sprinter, La Casa del Libro, Bombon Boss, Carlos Conde, Jysk, Juguettos, Normal y VivaGym.

“Todavía existen muchas barreras y prejuicios que dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual. Por eso es tan importante generar espacios como este, donde se puede comprobar de forma directa todo lo que son capaces de hacer”, ha explicado Alberto Mateu, presidente de la Asociación Síndrome de Down de Castellón.

Historias que hablan por sí solas

Más allá de la actividad en sí, la jornada ha vuelto a poner rostro a una realidad muchas veces invisibilizada.

“Esta experiencia ha sido muy importante para mí porque me ha permitido ver cómo es trabajar en una tienda de ropa, que es a lo que quiero dedicarme. Me siento más preparada y con más ganas de conseguir una oportunidad laboral”, ha comentado Marina tras finalizar su experiencia en uno de los establecimientos colaboradores.

En la misma línea, Ismael otro participante ha explicado que “Me ha gustado mucho participar en esta jornada porque he podido hacer tareas reales y ver cómo es un trabajo de verdad. Es la primera vez que vivo una experiencia así y me ha dado más confianza para seguir buscando empleo”.

Testimonios que reflejan el esfuerzo, la formación y la motivación de quienes llevan años preparándose para acceder a una oportunidad laboral que, en muchos casos, sigue sin llegar.

Una realidad que exige respuestas

La jornada se enmarca en la programación especial impulsada por la entidad con motivo del Día del Trabajo, y llega en un contexto en el que los datos siguen evidenciando una desigualdad estructural: solo el 22% de las personas con síndrome de Down tiene empleo, y la tasa de ocupación de las personas con discapacidad intelectual continúa muy por debajo de la media del conjunto de personas con discapacidad.

Una situación que, desde la entidad, se atribuye no a la falta de capacidades, sino a la persistencia de barreras sociales y prejuicios.

“A pesar de que año a año los datos de ocupación de personas con discapacidad inte-lectual en empresas de Castellón van aumentando, sigue siendo necesario llevar a cabo este tipo de acciones para visibilizar y reivindicar el derecho al empleo y romper con mitos y estereotipos que todavía dificultan que estas personas puedan acceder a un empleo de forma normalizada” ha señalado Verónica Sánchez, coordinadora de Formación y Empleo.

Diez años generando oportunidades reales

Con esta décima edición, Salera por la Inclusión Laboral se consolida como una herramienta clave de sensibilización, capaz de acercar a empresas y ciudadanía a una inclusión real y tangible.

A lo largo de estos años, la iniciativa ha contribuido a cambiar miradas, generar opor-tunidades y demostrar que, con los apoyos adecuados, las personas con discapacidad intelectual pueden desempeñar múltiples perfiles profesionales con plena competencia.

Empleo con Apoyo en Castellón

Actualmente, 7 personas trabajan ya en Salera a través del programa de Empleo con Apoyo de la Fundación, un modelo pionero en Castellón que ofrece acompañamiento profesional a trabajadores y empresas. Desde su puesta en marcha en 2004, más de 250 personas con discapacidad intelectual se han beneficiado del programa.

Mesa informativa

De forma paralela, se ha habilitado una mesa informativa en la que el equipo técnico de Down Castellón dará a conocer los programas de Empleo con Apoyo, así como otras iniciativas orientadas a la formación e inserción laboral. Durante toda la jornada, los técnicos de la asociación acompañarán tanto a los participantes como a los comercios colaboradores.

“En Salera creemos en la importancia de generar oportunidades reales que impulsen la inclusión. Esta jornada nos permite visibilizar el valor que aportan las personas con discapacidad intelectual al entorno laboral y seguir fomentando una sociedad más diversa e igualitaria”, destaca Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Como reconocimiento a la implicación de los establecimientos participantes, Down Castellón ha entregado un distintivo a cada uno de ellos. Con iniciativas como esta, Salera continúa avanzando en su compromiso con la responsabilidad social, contribuyendo a la construcción de una comunidad más inclusiva.