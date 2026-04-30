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Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

CASTELLON. AP 7 TRAFICO. CAMIONES / AUTOPISTA

CASTELLON. AP 7 TRAFICO. CAMIONES / AUTOPISTA / MANOLO NEBOT ROCHERA

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra diferentes incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de la provincia de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera

CV-10

  • Betxí (km 6)Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Betxí (km 6,8)Obstáculo fijo, sentido decreciente.
  • Borriol (km 27)Obstáculo fijo, sentido creciente.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.
  • Castellón de la Plana (km 980): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

N-340a

  • Castellón de la Plana (km 973): Obstáculo fijo por accidente, sentido decreciente.

N-238

  • Vinaròs (km 1,2 - 0,5): Obra con carril único a doble sentido, sentido decreciente.

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CV-21

  • Onda (km 13)Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente.

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