Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra diferentes incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de la provincia de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera

CV-10

Betxí (km 6) : Obstáculo fijo, sentido creciente .

: Obstáculo fijo, sentido . Betxí (km 6,8) : Obstáculo fijo, sentido decreciente .

: Obstáculo fijo, sentido . Borriol (km 27): Obstáculo fijo, sentido creciente.

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.

: Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido Castellón de la Plana (km 980): Obstáculo fijo, sentido decreciente.

N-340a

Castellón de la Plana (km 973): Obstáculo fijo por accidente, sentido decreciente.

N-238

Vinaròs (km 1,2 - 0,5): Obra con carril único a doble sentido, sentido decreciente.

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CV-21