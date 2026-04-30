Tráfico en Castellón: Obstáculos y obras complican la circulación en varias carreteras
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra diferentes incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de la provincia de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera
CV-10
- Betxí (km 6): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Betxí (km 6,8): Obstáculo fijo, sentido decreciente.
- Borriol (km 27): Obstáculo fijo, sentido creciente.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.
- Castellón de la Plana (km 980): Obstáculo fijo, sentido decreciente.
N-340a
- Castellón de la Plana (km 973): Obstáculo fijo por accidente, sentido decreciente.
N-238
- Vinaròs (km 1,2 - 0,5): Obra con carril único a doble sentido, sentido decreciente.
CV-21
- Onda (km 13): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente.
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- ¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo
- Europa planea un megacable eléctrico submarino que unirá Castellón con el norte de Italia