Vicent García Nebot: “Podemos reducir inundaciones con medidas concretas en la Marjalería, Nules y Burriana”

Vicent García Nebot, abogado especializado en urbanismo, presenta este jueves en Onda su libro Manual de urbanismo de reconstrucción, una obra que nace de la reflexión tras los efectos devastadores de las recientes inundaciones en la Comunitat Valenciana, especialmente en València. Con una larga trayectoria vinculada al ámbito jurídico y urbanístico, el autor plantea en este trabajo una mirada crítica pero también propositiva sobre cómo deben adaptarse las ciudades a un contexto marcado por el cambio climático.

El libro, de carácter técnico, pone el foco en la prevención y en la necesidad de repensar el urbanismo actual para evitar tragedias futuras. A través de ejemplos históricos y propuestas concretas, García Nebot defiende que es posible actuar desde ya para hacer las ciudades más seguras y resilientes, implicando tanto a administraciones como a técnicos en un cambio de paradigma urgente.

¿Cómo nace la idea de escribir Manual de urbanismo de reconstrucción?

La idea nace, desgraciadamente, de ver la situación en que se quedó la comarca de l’Horta Sud en València. También por todo lo que se decía, culpando al urbanismo de haber construido mal. No todo fue así, ni mucho menos. Pero además, me pregunté qué soluciones nos daban las normas actuales para prevenir. Porque este es un manual de reconstrucción, pero también preventivo. Tenemos ciudades que no podemos cambiar de sitio, pero sí adaptarlas a un clima cambiante, con grandes barrancadas e inundaciones. Lo que ocurrió fue inesperado, pero el cambio climático es una realidad y tenemos que actuar.

¿Por qué es tan importante hoy el urbanismo de reconstrucción?

Fundamentalmente, para no repetir malas experiencias. Se trata de reconstruir nuestras ciudades con una mirada puesta en el cambio climático. Tenemos instrumentos para hacerlo: por ejemplo, transformar plazas y zonas verdes para que absorban mejor el agua o dirigirla de otra manera. Asimismo, la reforestación urbana es clave para modificar cómo fluye el agua.

¿A quién va dirigido el libro?

No es un libro para el público general. Es técnico, pero toca la sensibilidad de todos. Va dirigido a la sociedad, especialmente a quienes toman decisiones: políticos, funcionarios y técnicos. Se trata de saber qué podemos proponer a las administraciones para cambiar esta dinámica y empezar a reaccionar ya.

¿Qué principales problemas urbanos aborda?

Los que ya hemos visto con las DANAs. Hago un repaso histórico, desde la riada del 57 en Valencia hasta la pantanada de Tous, que obligó a trasladar pueblos enteros. Y, por supuesto, la DANA de octubre de 2024. Todo eso debe dejarnos enseñanzas. Con los sistemas actuales quizá hay que replantear la normativa y hacer propuestas nuevas, en mi caso desde el punto de vista jurídico y urbanístico.

¿Qué errores se están cometiendo en la planificación urbana?

En la Comunitat Valenciana tenemos una normativa muy avanzada, el Patricova, que ya desde 2003 ponía el foco en estos riesgos. El problema es que las condiciones han cambiado. Antes se hablaba de inundaciones cada 10, 25 o 100 años; incluso de 500. Pero lo de l’Horta Sud fue una de 3.000 años, según la estadística. Ahora la frecuencia e intensidad han cambiado, y hay que adaptar los instrumentos a esta nueva realidad.

¿Cómo se puede aplicar este modelo en Castellón?

Con medidas concretas para evitar inundaciones. Por ejemplo, en zonas como la Marjalería o municipios como Nules o Burriana, donde hay viviendas en áreas deprimidas. Existe una herramienta legal, la minimización de impacto, que permite legalizar viviendas si adoptan medidas de seguridad. También hay que transformar los espacios urbanos: evitar plazas duras, crear zonas que absorban el agua y construir sistemas de laminación, como grandes depósitos.

¿Qué modelos internacionales son referentes?

Holanda es el gran ejemplo. Está por debajo del nivel del mar y ha desarrollado sistemas de diques e infraestructuras hidráulicas muy avanzadas. También el caso del huracán Katrina en Estados Unidos, que evidenció fallos graves y ha impulsado nuevas soluciones.

¿Cómo imagina las ciudades dentro de 20 o 30 años si se aplican estos principios?

Más verdes, con más árboles y zonas capaces de absorber agua. Y con propietarios más concienciados en adoptar medidas de protección. Puede parecer caro, pero más cara es la vida. Algunas medidas sencillas podrían haber salvado vidas en la última DANA.

¿Qué le gustaría que se llevara el lector tras leer el libro?

La sensación de que se pueden cambiar las cosas. Hay soluciones para evitar daños personales y materiales: desde redes de saneamiento separativas hasta adaptar las instalaciones en edificios para que no se vean afectadas por inundaciones. Nadie sabe dónde puede tocar la próxima.

Presenta el libro en Onda este jueves, ¿qué podrá encontrar el público?

Ya lo presenté en Valencia, pero quería hacerlo en mi pueblo. El público verá un recorrido por la historia de las inundaciones y comprobará que hay soluciones. Así como muchos voluntarios ayudaron retirando barro, yo quiero aportar lo que sé, el urbanismo. Este libro es mi forma de poner mi “pala” al servicio de la sociedad.