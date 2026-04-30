La vivienda marcará el 1 de Mayo en Castellón: UGT y CCOO advierten del "boicot" de las derechas

"Nos quieren quitar derechos que ha costado muchos años conseguir y, para los trabajadores, salir a la calle el 1 de mayo es una obligación". Con estas palabras Albert Fernández y Vicente Chiva, secretarios generales de CCOO y UGT de Castellón, respectivamente, han hecho este jueves un llamamiento a participar en la manifestación reivindicativa que este viernes arrancará a las 11.00 horas desde la Plaza de las Aulas de Castelló y en la que la vivienda y la guerra en Oriente Medio estarán muy presentes.

Bajo el lema Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia, los máximos representantes en la provincia de los dos sindicatos mayoritarios han coincidido en situar la crisis habitacional en el centro de las reivindicaciones. "Se trata de una reclamación vital. No debería haber nadie que se vea obligado a destinar el 30% de su salario a pagar un alquiler o una hipoteca y eso es lo que está sucediendo con la subida desorbitada de los precios", ha asegurado Fernández. Tanto él como Chiva han apostado por medidas para liberalizar viviendas vacías, topar los alquileres o limitar el uso de los pisos con fines especulativos y han lanzado un mensaje a los empresarios: la dificultad para acceder a una vivienda hará muy complicada la movilidad laboral.

Albert Fernández y Vicente Chiva este jueves en la sede de CCOO de Castellón. / Foto Manolo Nebot Rochera

En una intervención con claras connotaciones políticas, los dos dirigentes han cargado contra los gobiernos del PP y del PP y Vox. "La gente espera mucho de la izquierda y esta tiene que hacer más para solucionar el problema de la vivienda. La derecha no va a hacer nada porque está a merced de los fondos buitre", ha explicado el secretario general de UGT en la provincia. Desde CCOO han apuntado que el Gobierno central, aunque está llevando a cabo iniciativas, no ha hecho lo suficiente y ha cargado contra algunas autonomías y ayuntamientos. "Muchos están poniendo palos en las ruedas", ha subrayado Fernández que ha acusado al gobierno de la Generalitat "de no hacer nada" para facilitar el acceso a la vivienda y tampoco para mejorar la sanidad. "El color político marcha mucho y la derecha no tiene en cuenta ni la igualdad ni las políticas sociales".

El grito de "No a la guerra"

Donald Trump también ha estado muy presente en las intervenciones de los dos dirigentes sindicales. "Es como un emperador que quiere ser el dueño del mundo", ha dicho del presidente de los Estados Unidos Vicente Chiva. "Europa tiene que luchar contra él y contra el avance de la ultraderecha", ha apuntado Fernández. Los dos han advertido de las "nefastas consecuencias" del incremento de los precios --"el IPC es la ruina de los trabajadores", han avisado-- y han avanzado que otro de los gritos de la manifestación del Primero de Mayo será el "no a la guerra". "También haremos alusión al genocidio en gaza o a la agresión en Ucrania".

Otra de las grandes reclamaciones sindicales es el incremento de los salarios. Tanto CCOO como UGT apuestan por subidas de entre el 4 y el 7% en 2027 y 2028 y han recordado que los beneficios empresariales están subiendo este año un 13%. "También queremos avanzar y que se incremente más el SMI, así como en el impulso de planes de igual y en la mejora de las condiciones de las personas que trabajan a tiempo parcial", han enumerado.

Los dos representantes sindicales han hecho una defensa de la regularización de inmigrantes. "Las personas son lo primero, vengan de dónde vengan y este proceso de regularización nos parece una gran noticia. España será más fuerte y habrá más dinero porque todos estos ciudadanos van a contribuir y pagar impuestos", han sentenciado.