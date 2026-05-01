El aeropuerto de Castellón impulsa un estudio para solicitar la declaración de la ruta de Madrid como Obligación de Servicio Público
Aerocas encarga un informe que justifique que la conexión aérea se ajusta a los parámetros que fija Europa
La entidad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) sacará próximamente a licitación la redacción por parte de una empresa de un informe técnico que justifique la declaración de la ruta Castellón-Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP).
Así lo ha anunciado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha explicado que el establecimiento de una OSP para la línea Castellón-Madrid “es la herramienta adecuada para dar cobertura, garantizar la continuidad y mejorar las prestaciones de una ruta que es fundamental para la conectividad de la provincia”.
La legislación europea contempla la posibilidad de establecer OSP en servicios aéreos regulares cuando se cumplen determinados requisitos. La Generalitat considera que la ruta Castellón-Madrid se ajusta a estos parámetros, ya que da servicio a una provincia periférica que no cuenta con una alternativa de transporte que reúna las condiciones necesarias. Asimismo, la conexión aérea con la capital de España se estima esencial para el desarrollo económico y social del territorio.
Informe técnico
Con el objetivo de tramitar la citada OSP ante la Dirección General de Aviación Civil, Aerocas va a encargar la redacción de un informe técnico que la justifique, analizando cuestiones como la demanda, las alternativas de transporte existentes y la necesidad del servicio aéreo.
El informe también deberá definir las condiciones mínimas de operación de la ruta y estimar su viabilidad económica, incluyendo la compensación necesaria.
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá prestar asesoramiento durante el proceso de tramitación de la OSP ante los organismos competentes.
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- Todos los destinos a elegir en los viajes para mayores de Castellón Sénior 2026-2027
- Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo