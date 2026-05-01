La ciudad de Castelló se prepara para adentrarse en los días grandes de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó tras varias semanas intensas de actos culturales y homenajes. De esta manera, y hasta el próximo domingo 3 de mayo, los devotos disfrutarán de un intenso programa de actos que combinan tradición, fervor religioso y participación popular.

Hoy mismo, 1 de mayo, a las 22.30 horas en la explanada de la basílica será la tradicional serenata, una ofrenda musical y espiritual de cantos de amor, devoción y fe dedicada a la virgen. Al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Dansà popular

Además de la serenata, también hoy está programada la dansà popular a las 11.00 horas en la plaza mayor, un acto que cuenta con la colaboración de la Federación de Grupos Folclóricos de Castelló. Y a las 11.30 será la celebración de la eucaristía en la iglesia de Santa Ana de Argelita (donde también hay una imagen de Lledó) y la procesión con la imagen por las principales calles de la vila.

Fiestas del Lledó: Castelló honra a su patrona. / Manolo Nebot

Por la tarde, a las 19.00 horas se continuará con el segundo día del triduo con el rezo del rosario en la basílica del Lledó y a las 19.30 se celebrará la eucaristía presidida por el reverendo Ignasi del Villar Sataella (cura de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen). La parte musical correrá a cargo de la coral Vicent Ripollés, dirigida por Jordi Ràfols Duch.

Mañana, tercer día del triduo, tendrá lugar la cabalgata anunciadora de la fiesta principal de la patrona de Castelló que saldrá a las 11.00 horas del Forn del Pla y discurrirá por las calles Sant Félix, Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, plaza de la Paz, Mayor y Arcipreste Balaguer. Participarán carros gremiales, grupos de danzas, agrupaciones musicales, nanos i gegants y la Agrupación Musical Castàlia.

Repique de campanas

La programación seguirá a las 11.30 horas con el repique de fiesta y a las 12.00 horas con el toque del Ángelus y el volteo de campanas en las iglesias de la ciudad a cargo del Gremi de Campaners de Castelló. La basílica acogerá el rezo del rosario a las 19.00 horas para, a continuación, celebrar la eucaristía presidida por el prior de la basílica, Joaquín Guillamón Alcón. La parte musical correrá a cargo la coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu del Lledó bajo la dirección y órgano de Augusto Belau Cabrera. El día terminará con el volteo de la campana María a las 20.00 horas.

El obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López, oficiará la misa. / Iván Checa

El domingo 3 de mayo, día grande de las fiestas, comenzará con el tradicional Vol de l’Albà a las 8.00 horas desde el Fadrí, anunciando la solemnidad de la jornada. A las 9.00 horas será la misa de comunión en la basílica del Lledó presidida por el prior de la Real Cofradía del Lledó, Miguel Abril Agost. La parte musical será a cargo de la coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu del Lledó bajo la dirección y órgano de Augusto Belau Cabrera.

Presencia del obispo

La festividad terminará con la solemne misa estacional que se celebrará a las 11.00 horas en la basílica y que estará presidida por el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López. Al oficio religioso asistirán autoridades, el clavario Jaime Pardo Aragonés, el perot Ramón Guiñón Antonino, y la junta de gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó. La parte musical será a cargo de la coral Juan Ramón Herrero, dirigida por Manuel Torada Calonge, acompañado al órgano por Álvar Rubio Comino.

De esta manera, la ciudad pondrá el broche de oro unas celebraciones que mantienen vivo el legado de más de un siglo de la Mare de Déu del Lledó en Castelló.