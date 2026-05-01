La manifestación del 1 de Mayo en Castellón pone el foco en salarios dignos y vivienda

A pesar del puente y de la amenaza de lluvia, Castelló ha vuelto a salir a la calle este 1 de Mayo en una jornada marcada por la reivindicación de salarios dignos, el acceso a la vivienda y un claro 'No a la guerra'. La manifestación, convocada por UGT y CCOO, ha recorrido el centro de la ciudad en un ambiente reivindicativo y con consignas centradas en la mejora de las condiciones laborales.

La marcha ha arrancado desde la plaza de Las Aulas con 15 minutos de retraso y al ritmo de la batukada Ravatukem de Almassora para avanzar por las principales calles del centro. Durante el trayecto, los asistentes -de todas las edades- han portado pancartas con lemas en los que se reivindicaban 'condiciones laborales dignas', 'más derechos y mejores salarios' y se denunciaba la 'brecha social'. Fuentes municipales estiman la participación en la movilización en unas 500 o 6600 personas.

"Reivindicamos y defendemos los salarios, la democracia y la vivienda. Sube la inflación y perdemos poder adquisitivo; queremos que se repartan los beneficios para tener una vida digna. Y, en cuanto a la vivienda, consideramos que hay que aplicar medidas para controlar precios y liberar viviendas", ha explicado Albert Fernández, secretario general de CCOO.

Por su parte, Vicente Chiva, secretario general de UGT, ha añadido que "salir a la calle a reivindicar ya no es un derecho sino una obligación en estos tiempos que vivimos y con tantos cambios. Los salarios se están viendo afectados por la guerra, el IPC se dispara y el trabajador entra en una pobreza lentamente que no nos permite crecer, hay que pelear por salarios más dignos".

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Representantes políticos

La manifestación ha contado también con la presencia de representantes políticos y sociales, que han querido mostrar su apoyo a las reivindicaciones del movimiento sindical. Compromís ha estado representado por Vicent Marzà, Vicent Granell, Vero Ruiz, Ignasi Garcia, David Guardiola, Pau Sancho y Enric Nomdedeu, entre otros. Por su parte, el PSPV-PSOE ha contado con la presencia de Rafa Simó, Patricia Puerta, Antonia García-Valls, Susana Ros, Ernest Blanch y Amparo Marco, entre otros.