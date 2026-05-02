Cinco proyectos punteros surgidos desde la FP de Castellón logran un premio: de la IA a la eficiencia

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castellón ha celebrado esta semana el Demo Day de EmprendeTech FP, jornada que ha puesto el broche final a la primera edición de este programa en el que han participado 135 estudiantes y 10 docentes del IES Alto Palancia de Segorbe, el Joan Coromines de Benicarló y el Caminàs de Castelló.

EmprendeTech FP es una iniciativa dirigida a fortalecer las competencias emprendedoras y tecnológicas del alumnado de Formación Profesional mediante formación especializada, mentorización y desarrollo de proyectos innovadores con aplicación real. El programa se enmarca en el proyecto Tech Fab Lab, impulsado por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana, financiado con fondos europeos Next Generation y desarrollado por la Red CEEI Comunitat Valenciana.

Competirán en València

El Demo Day, celebrado en el salón de actos del CEEI Castellón, ha reunido a alumnado, profesorado, profesionales y representantes institucionales. En total, se han presentado 15 iniciativas de emprendimiento tecnológico desarrolladas por estudiantes de los centros participantes. Tras la presentación de sus proyectos ante el comité evaluador, las cinco iniciativas ganadoras han sido La Colmena, Entoagro, InnovaSport 360, Guardian Key y Outfity, que competirán en el Demo Day autonómico el martes, 5 de mayo, en València. Los proyectos empresariales seleccionados abordan ámbitos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, las plataformas digitales y las soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costes en distintos sectores.

Durante la apertura institucional han intervenido el director del CEEI Castellón, Justo Vellón, y el jefe de Servicio de Proyectos Estratégicos para la Sociedad Digital y la Inteligencia Artificial de la Dirección General de Innovación, Eloy Sentana.

Vellón ha puesto en valor el talento emergente de la Formación Profesional y el impacto del programa, ya que permite “acercar la innovación y la tecnología a las aulas y fomentar la capacidad de transformar ideas en proyectos reales”. “Más allá de los resultados, este programa significa aprendizaje, trabajo en equipo y la capacidad de aplicar la tecnología a problemas reales”, ha subrayado Vellón, quien ha insistido en que el emprendimiento “no es solo crear empresas, sino una actitud para afrontar el futuro con iniciativa y capacidad de adaptación”.

El evento, conducido por el periodista y comunicador José Mola, ha incluido, además, las ponencias inspiradoras de Ignasi Tormo (CEO de VersedIA) y Vanessa Amat (CEO de Hirameki), espacios de networking y una mesa redonda centrada en el emprendimiento con propósito.

Las iniciativas