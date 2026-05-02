Compromís denuncia el retraso del convenio con Acuamed para conectar las desaladoras de Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón denuncia el retraso en la firma del convenio con Acuamed para conectar las desaladoras de la provincia, casi un año después de que la institución anunciara su propuesta de acuerdo y sin novedades desde 2025.

La coalición recuerda que en junio de 2025 la Diputación anunció que propondría un convenio para integrar las desaladoras de Cabanes-Orpesa y Moncofa en la red del Consorcio Provincial de Aguas y avanzar hacia un sistema provincial de abastecimiento. Este acuerdo debía regular las conexiones, impulsar nuevas infraestructuras y garantizar el suministro de agua a decenas de municipios.

Sin plazos claros

Sin embargo, Compromís denuncia que, a día de hoy, el convenio sigue sin formalizarse ni existen plazos claros de ejecución, manteniendo infrautilizadas unas instalaciones que supusieron una inversión millonaria y que deberían garantizar la seguridad hídrica de las comarcas de Castelló.

La formación valencianista advierte de que este retraso no es nuevo y recuerda que ya en 2025 exigió desbloquear el convenio ante la falta de avances y de información pública sobre su estado. “Llevamos meses sin ninguna explicación ni pasos reales por parte de la Diputación”, señalan.

Así, el portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, critica que “la Diputación se ha acostumbrado demasiado a anunciar acuerdos que no llegan. Mientras, las desaladoras siguen sin dar el servicio que podrían”.

"Consecuencias graves"

Compromís alerta también de que esta situación puede acarrear "consecuencias graves", como el riesgo de tener que devolver fondos europeos asociados a estas infraestructuras si no se ponen en funcionamiento dentro de los plazos previstos.

Por todo ello, la coalición exige a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que concrete de manera inmediata la firma del convenio con Acuamed, con calendario y compromisos claros, y que deje de alargar una situación que perjudica a municipios, ciudadanía y al desarrollo económico de las comarcas de Castelló. “La infraestructura está hecha y la necesidad es urgente. Lo que falta es gestión y voluntad política para ponerla en marcha”, concluye Guardiola.