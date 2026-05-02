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Ayudas

La Diputación impulsa eventos gastronómicos en los 135 municipios de Castellón

La institución busca poner en valor los productos autóctonos

La presidenta Marta Barrachina y el vicepresidente Andrés Martínez, visitando a productores de la marca Castelló Ruta de Sabor.

La presidenta Marta Barrachina y el vicepresidente Andrés Martínez, visitando a productores de la marca Castelló Ruta de Sabor. / JAVIER VILAR

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón impulsa la organización de eventos gastronómicos en los 135 municipios de la provincia con el objetivo de poner en valor los productos autóctonos.

“Somos una provincia con una oferta gastronómica amplia, diversa y de gran calidad. Y queremos que cada pueblo sea embajador de su riqueza gastronómica, generando oportunidades y atrayendo visitantes durante todo el año”, ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

En este sentido, la Diputación de Castellón ha activado una línea de ayudas, dotada con 170.000 euros y dirigida a los ayuntamientos de la provincia, para la realización de eventos gastronómicos con la finalidad de promocionar la oferta gastronómica castellonense bajo la marca Castelló Ruta de Sabor.

Dinamizar la economía local

Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos desarrollar iniciativas que fomenten el consumo de proximidad y acerquen tanto a vecinos como a visitantes la diversidad gastronómica de Castellón. Al respecto, la dirigente provincial ha subrayado que “con estas subvenciones queremos promover la gastronomía de cada pueblo, atraer visitantes a nuestra provincia y dinamizar la económica local”.

“Desde la Diputación de Castellón trabajamos para que nuestros productos gastronómicos sean una ventana de entrada para conocer cada uno de nuestros 135 municipios. Una apuesta clara y decidida que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura”, ha resaltado la presidenta de la Diputación de Castellón, quien ha puesto de manifiesto el compromiso del gobierno provincial con la promoción de la gastronomía y el impulso al sector culinario.

De este modo, la convocatoria de esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto un 21,4% superior respecto a 2025. “Incrementamos la partida para llegar a más municipios, reforzar el sector gastronómico y seguir impulsando la promoción de nuestros productos autóctonos en toda la provincia”, ha destacado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

Máximo de 10.000 euros por beneficiario

Asimismo, el diputado provincial ha incidido en que esta apuesta responde al objetivo de consolidar la provincia como un destino gastronómico de referencia, poniendo en valor la “calidad y variedad de nuestros productos”.

Las bases que rigen la concesión de subvenciones para la organización de eventos gastronómicos contemplan a todos los municipios. Pero solo se admitirá la solicitud de un evento por entidad y la cuantía de la subvención no podrá superar el 50% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 10.000 euros.

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El vicepresidente provincial ha animado a todos los ayuntamientos de la provincia a aprovechar esta oportunidad para poner en valor su identidad gastronómica y apoyar los productos locales, insistiendo en que “desde la Diputación de Castellón apoyaremos cualquier iniciativa que contribuya a que cada pueblo sea un escaparate de la calidad de nuestros productos”. Los interesados en concurrir en este procedimiento pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 15 de mayo.

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