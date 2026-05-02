Los pantanos de Castellón son antiguos y tienen el máximo nivel de riesgo: ¿Hay peligro para la población?

El cambio climático y las danas continuas de los últimos años han demostrado los efectos devastadores del agua en la provincia. Los barrancos secos pueden transportar grandes avenidas en pocas horas. La mayor frecuencia de estos fenómenos también pone en el punto de mira a los embalses, que acumulan grandes cantidades, y cuyo fallo puede tener consecuencias terribles sobre la población.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha actualizado los datos sobre la red de pantanos españoles, y el listado de Castellón encierra un dato preocupante: todos cuentan con una clasificación de riesgo A. Según la nomenclatura incluida en el listado, esto significa que podría producir "daños materiales o medioambientales muy importantes" en caso de rotura o funcionamiento incorrecto, lo que afectaría "gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales".

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Entre las circunstancias que explican esta catalogación está la fuerza de los fenómenos meteorológicos adversos, que ponen a prueba los sistemas de evacuación de las presas con mayor asiduidad. Unas presas que, a su vez, fueron construidas hace muchas décadas. La más joven de la provincia es la de mayor capacidad, Arenós, y ya ha cumplido los 45 años. La más antigua es la de María Cristina, que recientemente conmemoró su centenario. El resto ha rebasado ampliamente los 50 años, y el de Onda está cerca de alcanzar los 75.

Control y mantenimiento de los embalses

El presidente del Sindicato Central de Aguas del río Mijares, Pascual Broch, explica que estas instalaciones "requieren de mantenimiento y se tiene que invertir más para que estén en buen estado", pero al mismo tiempo descarta un peligro inminente. "No hay que alarmar a la población, porque se toman medidas para evitar que haya una rotura o un mal funcionamiento de los embalses". Algo que, añade, se conoce bien en la Comunitat Valenciana "a raíz de la rotura de la presa de Tous", que causó una gran catástrofe en la comarca de la Ribera Alta, en València.

Pascual Broch menciona que una de las medidas que se aplican a lo largo de todo el año es el control de su capacidad. "Se llama volumen de resguardo, y marca la capacidad de retención máxima del agua". Los pantanos nunca están a punto de desbordar, sino que hay un margen. "En Arenós, su capacidad máxima es de 110 hectómetros cúbicos, y el resguardo de enero a agosto es de 65".

Volumen de resguardo y prevención

En el periodo de septiembre a diciembre, esta cantidad máxima se reduce a 52 hectómetros cúbicos. La razón es que en ese momento del año es más probable que haya grandes tormentas, que descarguen grandes cantidades de agua en los pantanos en pocas horas. Sin el volumen de resguardo, las estructuras de hormigón sufrirían una presión que causaría los graves daños que contempla el listado del ministerio.

Medidas como estas hacen necesario que las instituciones presten mayor atención a un adecuado mantenimiento. Pascual Broch recuerda que una pared de Arenós "se vio que era inestable, y por eso se ha destinado un presupuesto de mejora para incrementar la seguridad". De paso, destaca que en el pasado era el ministerio responsable de infraestructuras el encargado de estas labores. "Ahora depende de Transición Ecológica, y hay menos partidas para el mantenimiento; los embalses son cada vez más viejos y hay que dar más respaldo".

Inversiones y falta de profesionales

El listado estatal también hace referencia a las balsas, y se comprueba cómo la edad importa: la de Belcaire, en la Vall d'Uixó, es de 2008, y tiene una categoría C, la de menos gravedad, cuya rotura causaría daños "de moderada importancia".

Por otro lado, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos señalan que no hay suficientes profesionales "para llevar la explotación de presas", y esto se suma a las peticiones por falta de inversión. Además, recuerdan el papel "relevante" que tienen estas infraestructuras para contener los ríos y evitar males mayores cuando hay riesgo de inundaciones.