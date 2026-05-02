Política
El PP eleva en otros 20,7 millones la "deuda" del Gobierno con Castellón
Barrachina acusa a Pedro Sánchez de "no pagar lo que nos debe" y anuncia que redoblarán las exigencias desde Diputación y ayuntamientos
El Partido Popular de Castellón ha acusado este sábado al PSOE de "redoblar su castigo económico sobre la provincia" al sumar desde el pasado enero otros 20,7 millones de euros de "deuda" adicional.
Una cuantía que, según aseguran los populares, se acumula cada año puesto que desde el 2023 la provincia no recibe transferencias actualizadas del Estado "y así nuestra tierra carga con una deuda de más de 250 millones de euros impuesta por un presidente, Pedro Sánchez, que no paga lo que nos debe".
La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha defendido la "justicia económica" y ha señalado que desde 2023 "la provincia cobra lo mismo pese a que pagamos un 57% más en impuestos". Un hecho, cuya consecuencia para la líder popular, "es que hoy pagamos mucho más y recibimos mucho menos".
"Entiende de justicia"
"Esta acción no entiende de colores políticos, entiende de justicia", ha recalcado, añadiendo que en este escenario, "quienes gobernamos tenemos la obligación y el deber de proteger a nuestra tierra frente a un Gobierno de España que nos debe ya 250 millones de euros y que provoca, con ese impago, recortes a los servicios ciudadanos".
Para movilizar "el músculo de mi provincia" y presentar al Gobierno de España "una estrategia coordinada, fuerte y justa", desde la Diputación de Castellón y los ayuntamientos "alzamos la voz para poner fin a esta asfixia financiera y reclamar el cobro de una financiación justa".
Con ello, procederán al envío de cartas institucionales desde los ayuntamientos, la presentación de mociones al pleno para alcanzar consensos que refuercen el mensaje y unión de todas las fuerzas políticas de la provincia para exigir "cobrar lo justo". "Nosotros ni nos vamos a arrodillar ni tampoco nos vamos a callar. Nuestra provincia es lo primero", ha concluido Barrachina.
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- Todos los destinos a elegir en los viajes para mayores de Castellón Sénior 2026-2027
- Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía
- Una charanga de Castellón competirá por ser la mejor de España: 'Estar ahí ya es un premio