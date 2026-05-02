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Política

El PP eleva en otros 20,7 millones la "deuda" del Gobierno con Castellón

Barrachina acusa a Pedro Sánchez de "no pagar lo que nos debe" y anuncia que redoblarán las exigencias desde Diputación y ayuntamientos

Barrachina, junto a otros cargos populares, en un acto en Castelló en imagen de archivo.

Barrachina, junto a otros cargos populares, en un acto en Castelló en imagen de archivo. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El Partido Popular de Castellón ha acusado este sábado al PSOE de "redoblar su castigo económico sobre la provincia" al sumar desde el pasado enero otros 20,7 millones de euros de "deuda" adicional.

Una cuantía que, según aseguran los populares, se acumula cada año puesto que desde el 2023 la provincia no recibe transferencias actualizadas del Estado "y así nuestra tierra carga con una deuda de más de 250 millones de euros impuesta por un presidente, Pedro Sánchez, que no paga lo que nos debe".

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha defendido la "justicia económica" y ha señalado que desde 2023 "la provincia cobra lo mismo pese a que pagamos un 57% más en impuestos". Un hecho, cuya consecuencia para la líder popular, "es que hoy pagamos mucho más y recibimos mucho menos".

"Entiende de justicia"

"Esta acción no entiende de colores políticos, entiende de justicia", ha recalcado, añadiendo que en este escenario, "quienes gobernamos tenemos la obligación y el deber de proteger a nuestra tierra frente a un Gobierno de España que nos debe ya 250 millones de euros y que provoca, con ese impago, recortes a los servicios ciudadanos".

Para movilizar "el músculo de mi provincia" y presentar al Gobierno de España "una estrategia coordinada, fuerte y justa", desde la Diputación de Castellón y los ayuntamientos "alzamos la voz para poner fin a esta asfixia financiera y reclamar el cobro de una financiación justa".

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Con ello, procederán al envío de cartas institucionales desde los ayuntamientos, la presentación de mociones al pleno para alcanzar consensos que refuercen el mensaje y unión de todas las fuerzas políticas de la provincia para exigir "cobrar lo justo". "Nosotros ni nos vamos a arrodillar ni tampoco nos vamos a callar. Nuestra provincia es lo primero", ha concluido Barrachina.

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