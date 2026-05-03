Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón

La inestabilidad meteorológica está marcando el puente de mayo en la provincia. Cielos cubiertos y lluvia han sido la tónica en gran parte del territorio provincial, influyendo en los planes que muchos castellonenses tenían previstos para estas fechas.

En puntos del norte las precipitaciones han sido importantes en las últimas horas, como en Fredes, donde se superaron los 30 litros por metro cuadrado, o en Rossell, donde se llegó a los 25, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la inestabilidad tenga continuidad en las próximas horas e incluso ha activado la alerta amarilla por lluvias en la provincia este lunes.

Alerta amarilla en Castellón

Las zonas afectadas serán el litoral y el interior norte. El aviso se activará a partir de las 13.00 hasta las 0.00 horas, por lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en el plazo de una hora.

Esto no significa que en el resto de la provincia no vaya a llover. Atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, lo hará en gran parte del territorio entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

El episodio, sin embargo, no tendrá continuidad durante la tarde/noche del lunes.

Alerta amarilla en Valencia

Aemet ha establecido aviso amarillo para la tarde de este domingo por lluvias acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Valencia y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo menudo.

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Esta es la predicción para los próximos días en Castellón: