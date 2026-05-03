Castellón abre el plazo para participar en el certamen literario en valenciano ‘Josep Pascual Tirado’

La Diputación de Castellón promueve la literatura en valenciano con su apoyo al XXVII Premio de Narrativa Breve ‘Josep Pascual Tirado’.

"La institución provincial aporta 3.000 euros para impulsar este premio que promueve la figura del escritor castellonense, además de contribuir al desarrollo y promoción de la literatura en valenciano”, señala el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

El certamen de obras escritas en valenciano está organizado por la Federación de Collas de Castellón, y Unaria Ediciones, y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial; “una convocatoria imprescindible para impulsar a los autores que escriben en valenciano y que ayuda a difundir sus obras en la lengua valenciana”, ha comentado Alejandro Clausell.

Como requisitos de las obras que se presenten, las bases del premio recogen que deben ser originales, inéditas y escritas en valenciano. El tema será libre y deberán enviarse por correo a Unaria Ediciones (paseo la Amistad 39 local 10, 12003 Castellón) antes del 24 de junio de 2026.

El jurado estará formado por Vicent Gascó Villanueva, Amelia Díaz Benlliure y Mónica Marco Galván, con Joan Josep Trilles Font que actuará como secretario y M. Victoria Pascual Mon como presidenta.

El veredicto del jurado se hará público el 8 de octubre, víspera del 9 de Octubre, y la entrega se hará el miércoles 18 novembre, con motivo del aniversario de la edición de la novela Tirant lo Blanch.

El diputado provincial ha animado a la participación en la presente edición del premio de narrativa breve ‘Josep Pascual Tirado’, “un certamen con el que continuamos mostrando el potencial creativo de nuestra tierra y permite dar a conocer obras inéditas, demostrando la apuesta constante de esta institución por la lengua valenciana y la literatura”, ha añadido Alejandro Clausell.