Castellón busca su nuevo modelo turístico: "Se está viviendo un poco de renta"

Rosa Rodríguez Artola es profesora de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universitat Jaume I. Además, es directora del Instituto Universitario de Turismo de la UJI y coordinadora de movilidad en el grado de Turismo y del grupo de investigación Gabinete de Estudios Turísticos (GETUR). Este grupo lleva años analizando cómo debe evolucionar el modelo turístico en la provincia de Castellón. Su diagnóstico es claro: el sector ya no puede medirse solamente en número de visitantes, sino en su capacidad para generar valor sin deteriorar el territorio.

Esa visión se puede extrapolar a la realidad diaria de empresas y destinos. Desde el interior, la gerente del hotel Rey Don Jaime de Morella, Vanessa Adell, asegura que el turismo sigue siendo el motor económico del municipio, pero advierte de que «se está viviendo un poco de renta». En otras palabras, el atractivo actual se sustenta en inversiones del pasado, mientras que la renovación de la oferta avanza con lentitud.

En relación con esta reflexión, Rodríguez explica: «Innovar no implica precisamente grandes rupturas, sino saber presentar mejor lo que ya se tiene». Castellón es una provincia rica en patrimonio cultural y natural, y el reto consiste en convertir esos recursos en experiencias diferenciadas y competitivas. No obstante, esa transformación no se está produciendo al mismo ritmo en todos los territorios.

«En esta línea, la provincia ya ofrece varios ejemplos, como el impulso al slow tourism en La Plana de l’Arc, proyectos de oleoturismo inteligente en el Maestrat o iniciativas de sensorización en entornos naturales como Montanejos», afirma Rondríguez. Estas iniciativas muestran cómo la innovación puede aplicarse tanto en productos como en procesos, adaptándose al tamaño y recursos de cada destino.

La temporada alta

La estacionalidad es uno de los grandes problemas compartidos. En Morella, a pesar de que hay cierta actividad todo el año, los meses de invierno siguen siendo más débiles. Adell dice que esta concentración de turistas en periodos determinados dificulta la estabilidad del sector. Una situación que, según GETUR, requiere planificación estratégica y una oferta más diversificada.

El panorama cambia en la costa. En Peñíscola, el director del Gran Hotel de Peñíscola y presidente de Agretur, Francisco Ribera, señala una transición hacia un modelo menos dependiente del verano. La localidad ha estado tradicionalmente asociada a la temporada alta, pero ahora ha empezado a romper esa dinámica gracias a iniciativas como la iluminación navideña impulsada tras el conocido «efecto Ferrero», como él le llama. El resultado ha sido una actividad turística más constante y una economía menos sujeta a picos estacionales.

Las famosas luces de Ferrero Rocher en Peñíscola en una foto de archivo. / Alba Boix

Este proceso no es inmediato. Ribera lo define como un cambio lento, parecido al que vivieron otros destinos consolidados. Aún así, muestra que la desestacionalización es posible si se acompaña de una programación cultural y de ocio durante todo el año.

Menos cantidad, más calidad

Otro de los aspectos importantes en los que coinciden tanto la experta como el sector es la necesidad de gestionar el crecimiento. Rodríguez insiste en que el éxito turístico depende de una gestión «inteligente», capaz de equilibrar desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental. Ribera, desde la práctica, lo traduce en una estrategia clara: no crecer en volumen, sino en calidad. En Peñíscola, el número de plazas lleva años contenido precisamente para evitar la masificación y apostar por un modelo más rentable a largo plazo.

Pero no todos los destinos viven esta realidad de la misma forma. En Morella, uno de los conflictos emergentes es el auge de los apartamentos turísticos. Adell advierte de que su proliferación está reduciendo la disponibilidad de vivienda para residentes y, frente a ello, reclama una regulación más estricta que permita equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda. «Obviamente son competencia. Nosotros, los hoteles, creamos empleo: servicio de limpieza, camareros, recepcionistas… En cuanto a los apartamentos, la mayoría son familias que han destinado un piso que tenían para turistas», afirma Adell.

Turistas disfrutando de Morella en una foto de archivo. / JAVIER ORTI

Curiosamente, este problema no genera el mismo debate en Peñíscola. Allí, según Ribera, hoteles y apartamentos conviven de forma complementaria y la percepción social del turismo sigue siendo positiva, en parte porque gran parte de la población depende económicamente de él.

De izquierda a derecha: la investigadora y docente Rosa Rodríguez Artola, la gerente del del hotel Rey Don Jaime de Morella Vanessa Adell y el gerente del Gran Hotel de Peñíscola y presidente de Agretur Francisco Ribera. / Mediterráneo

El fututo del sector

En este contexto, la digitalización y el uso de datos son herramientas clave para el futuro. Rodríguez subraya la importancia de la inteligencia turística para conocer mejor al visitante y tomar decisiones más acertadas. Pero también apunta a competencias esenciales como la resiliencia y la empatía, necesarias para gestionar un sector cada vez más complejo.

El gran desafío va más allá de atraer turistas. Para GETUR, el reto principal es lograr una verdadera cohesión territorial que conecte costa e interior, evitando la despoblación y generando oportunidades en todo el territorio. El mensaje que transmiten tanto la docente como estos sectores es que el turismo seguirá siendo el motor económico de Castellón, pero su futuro dependerá de cómo se gestione hoy. No se trata de crecer más, sino, como afirma Ribera, de crecer mejor.