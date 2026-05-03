Castellón vibra con 200 músicos en un certamen que exhibe su talento

El XLVII Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputación de Castellón refleja el talento y la calidad de las agrupaciones musicales castellonenses.

El Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se ha convertido este pasado sábado en el epicentro musical de la provincia con la celebración de este evento musical que ha congregado a más de 200 músicos, de cuatro sociedades musicales de la provincia.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha acompañado a las bandas de música durante la jornada y ha sido testigo del alto nivel interpretativo sobre el escenario. “Cada banda ha demostrado la calidad artística que caracteriza a nuestras sociedades musicales”, ha asegurado Alejandro Clausell, quien ha puesto en valor la actuación de cada una de las agrupaciones musicales.

El Certamen Provincial de Bandas ha sido siempre un escaparate para el talento consolidado de las bandas de música de Castellón y este sábado volvió a evidenciar el gran nivel artístico de las sociedades musicales de la provincia. “Las cuatro bandas hicieron del certamen una auténtica celebración de la música y de la cultura”, ha subrayado el diputado provincial.

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha felicitado a los músicos y directores de las bandas participantes por “el trabajo, la dedicación y el compromiso” que hay detrás de cada actuación, destacando que “el certamen fue un reflejo del enorme esfuerzo que realizan durante todo el año”.

“Tenemos en las bandas de música de nuestra tierra la mayor expresión cultural que vertebra toda la provincia. Y cada edición del certamen confirma que contamos con agrupaciones que destacan por su calidad y su dedicación”, ha resaltado Alejandro Clausell.

Varias interpretaciones

Así, cada una de las bandas interpretó un pasodoble de un compositor de la provincia de Castellón (no puntuable), la obra obligada correspondiente a su sección y una obra de libre elección. Las piezas de obligada interpretación fueron las siguientes: en Segunda, la obra elegida ha sido ‘L’Ataifor de Fadrell’ de Josep Pla Moltó; en Tercera, las bandas participantes tuvieron que tocar ‘Bivalcadim’ de Enrique Cárcel Villalba; y en Cuarta, ‘Historias de la antigua Untía’ de David Rivas Domínguez.

Estas obras, a excepción de ‘Historias de la antigua Untía’, son las obras que resultaron ganadoras del II Concurso de Composición para Banda Sinfónica de la Diputación de Castellón y la FSMCV.

Premios

Las bandas que participaron en Cuarta Sección son la Asociación Musical Talense, de Tales (obtuvo el segundo premio), y la Unión Musical Artanense, de Artana (obtuvo el primer premio y mención de honor). En Tercera Sección, la Associació Musical Filarmònica Rossellense, de Rossell, mientras que, en Segunda Sección, la Unión Musical de Vilafranca. También obtuvieron primer premio y mención de honor. En esta edición no hubo interpretación de ninguna banda de primera sección.

El Diploma de Honor a la mejor interpretación de una obra libre de compositor valenciano ha sido para la Unión Musical Artanense, de Artana, mientras que la mención honorífica al director de banda de música ganador de la presente edición del certamen, al haber resultado ganador de al menos tres certámenes provinciales a lo largo de su trayectoria profesional ha sido al director Pau Monfort Pitarch.

Todas las bandas han recibido una ayuda a la participación que ha sido de 6.300 en la Sección Segunda, y 5.600 y 4.400 euros respectivamente para el resto de secciones. Además, la banda de música que han conseguido Mención de Honor han recibido una cantidad económica de 2.500 euros. Al respecto, Alejandro Clausell ha señalado que “invertir en las bandas de música es invertir en cultura y en identidad provincial”.

En este sentido, el diputado de Cultura ha mostrado el compromiso del Gobierno Provincial con la promoción de la música de banda. Un compromiso “firme y real” que queda reflejado en el aumento de la aportación por sociedad musical participante. “Las bandas de música son un pilar esencial de nuestra cultura y, con este refuerzo de las ayudas, reconocemos su labor, su dedicación y su contribución al enriquecimiento cultural de toda la provincia”, ha concluido Alejandro Clausell.