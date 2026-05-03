El drama del alquiler en Castellón: el doble de candidatos por piso en solo dos años

Signos contradictorios en el mercado del alquiler en la provincia de Castellón. La presión por encontrar un piso sigue creciendo, pero el porcentaje de incremento de los candidatos parece que se ha estabilizado. Además, aunque el precio sigue subiendo, el número de viviendas para renta ha aumentado.

Tras el primer trimestre de 2026, el número de interesados por cada vivienda para arrendar se sitúa en 39 personas, un ligero incremento en comparación con el final de 2025 cuando la cifra era de 35 candidatos.

Los inmobiliarias ofrece pisos en alquiler para los interesados. / Toni Losas

Sin embargo, esta cifra se ha duplicado en solo dos años, después de que el Observatorio del Alquiler, que se encarga de proporcionar estas estadísticas, señalara que el 2024 cerró con 18 personas postulándose por rentar cada piso en el mercado. Un incremento del 116% en este escaso periodo de tiempo.

La urgencia por conseguir una vivienda en alquiler se ha disparado en poco más de un lustro. El Observatorio del Alquiler apunta que, en 2019, apenas había siete candidatos por cada piso en el mercado y que el aumento ha sido continuado con la única excepción de 2024 cuando el año terminó con 18 interesados por inmueble, tres menos que en 2023.

Desde el Observatorio, inciden en que estos datos muestran que no existen viviendas suficientes para absorber la demanda residencial, un problema que se mantiene especialmente agudo en las regiones que han implementado zonas tensionadas.

Sube el precio

Tampoco varía la tendencia ascendente el precio del alquiler, aunque, en este caso, el crecimiento parece que no se ha desacelerado. En solo un trimestre, el coste medio de un piso para arrendar se ha incrementado en casi 30 euros, pasando de los 725 con los que finalizó 2025 a los 753 que apunta el Observatorio del Alquiler tras los tres primeros meses de 2026.

La carencia de viviendas en alquiler es uno de los principales problemas en el mercado inmobiliario castellonense. / Erik Pradas

Es una tendencia común a nivel nacional, señalan los expertos, que explican que “el desequilibrio entre la oferta y la demanda continúa impulsando la tendencia alcista de los precios en el mercado español”. Así, en el primer trimestre del año, el precio medio del alquiler en España se situó en 1.205 euros, lo que representa un incremento interanual del 5,1%. Sin embargo, sí que señalan que “se confirma una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores”.

Oferta de viviendas

Las noticias positivas, aunque tengan un cariz muy moderado, llegan con el ligero incremento de la oferta de viviendas. Desde 2019, que es cuando empiezan los datos ofrecidos por el Observatorio del Alquiler, Castellón había perdido cerca de 5.000 pisos en alquiler.

Si hace siete años eran 11.142 lo que se encontraban en el mercado, el pasado año concluyó con 7.206 en esta situación. Pero el primer trimestre de 2026 le ha dado la vuelta a esta tendencia, por mucho que solo sea de forma mínima. Apenas 59 inmuebles se han incorporado a la oferta que se sitúa en 7.265 en la actualidad.

Todos estos datos reflejan que, como sucede en general en el mercado español, “los indicadores analizados reflejan un escenario de desequilibrio persistente donde la oferta disponible continúa en niveles mínimos, la presión de la demanda se intensifica y los precios mantienen su tendencia al alza, aunque bajo una dinámica de desaceleración”.

Por eso, desde el Observatorio del Alquiler, afirman que “la escasez de inmuebles se consolida como el principal reto para el acceso a la vivienda”.